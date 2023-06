Najnowszy SONDAŻ: Na czele bez zmian. Rekordowy wynik Konfederacji

REKLAMA

Nie zmienia się poparcie dla Zjednoczonej Prawicy oraz Koalicji Obywatelskiej; Konfederacja notuje rekordowy wynik – tak wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

Największa grupa respondentów ponownie wskazała na Zjednoczoną Prawicę. Obóz rządzący cieszy się poparciem 37 procent badanych.

Na drugim miejscu niezmiennie Koalicja Obywatelska. Na formację Donalda Tuska chciałoby głosować 31 procent ankietowanych.

To oznacza, że wynik obu tych formacji nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego badania. Zmienił się natomiast, i to wyraźnie, wynik Konfederacji.

Prawicowa koalicja zyskuje aż 3 p.p. poparcia i notuje rekordowy wynik. Na sojusz Nowej Nadziei, Ruchu Narodowego oraz Konfederacji Korony Polskiej chce głosować 14 procent respondentów.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z poparciem 8 procent badanych, czyli o 1 p.p. więcej niż poprzednio. W badaniu uwzględniono dwa warianty.

W jednym z nich Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli Trzecia Droga startują oddzielnie, w drugim z jednej listy.

W przypadku osobnego startu próg wyborczy przekracza tylko Polska 2050 z wynikiem 5 procent. PSL notuje 3 procent poparcia, co oznacza spadek o 2 p.p.

Jeżeli jednak partie wystartują jako Trzecia Droga, to mogą liczyć na 7 procent poparcia. Warto pamiętać, że w przypadku startu jako koalicja, próg wyborczy wynosi 8 procent.

Niezależnie od rozważanego scenariusza nie zmienia się poparcie dla pierwszych czterech ugrupowań. W badaniu uwzględniono jeszcze Kukiz’15 oraz Porozumienie.

Formacja Pawła Kukiza w obu przypadkach notuje punkt procentowy poparcia, zaś na Porozumienie chciałoby zagłosować w pierwszym wariancie 0 procent respondentów, a w drugim 1 procent. Na inne ugrupowanie w obu przypadkach wskazał 1 procent badanych.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od od 23 do 27 czerwca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1072 osób.