Nawilżające maseczki na twarz – dlaczego są ważnym elementem pielęgnacji?

Sekret nieskazitelnej cery tkwi w systematycznej i dobrze dobranej pielęgnacji. Składają się na nią przede wszystkim: dokładne oczyszczanie skóry twarzy, tonizowanie oraz nawilżanie. Kosmetyki powinny być dobrane pod kątem potrzeb i ewentualnych problemów skórnych. Bardzo ważny jest treściwy krem, który dostarcza skórze niezbędnych substancji aktywnych. Pielęgnację warto też wzbogacić o maseczki, o których opowiemy w naszym artykule.

Pielęgnacja twarzy: maseczki nawilżające

Nawilżenie skóry to najważniejszy element pielęgnacji – niezależnie od rodzaju cery. Nawet skóra tłusta i trądzikowa powinna być odpowiednio nawilżona. Wciąż panuje na ten temat wiele mitów, dlatego należy podkreślić, jak ważne jest nawilżanie cery. Odwodniona i przesuszona skóra będzie produkować jeszcze więcej sebum, co powoduje eskalację problemu z niedoskonałościami. Odpowiednie nawilżenie pozwala również wzmocnić barierę hydrolipidową naskórka.

Tym samym w kosmetyczce każdej kobiety powinna się znaleźć dobra maseczka nawilżająca. Takie maseczki na twarz są niezwykle treściwe i dostarczają w głąb skóry wielu cennych składników. Ograniczają również parowanie wody z naskórka, dzięki czemu cząsteczki wody mają szansę wiązać się w głębszych warstwach skóry. Dzięki zastosowaniu maseczki uzyskasz promienną cerę, bez oznak zmęczenia. Nawilżona skóra wolniej się starzeje, a drobne zmarszczki są wygładzone. Skład maseczki do twarzy jest bardziej skoncentrowany, a więc efekty są w zasadzie natychmiastowe.

Jaki skład powinny mieć maseczki na twarz?

Cennym składnikiem nawilżających maseczek do twarzy jest kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy to organiczny związek chemiczny, występujący naturalnie w organizmie. Maseczki z kwasem hialuronowym umożliwiają wiązanie cząsteczek wody i zatrzymywanie jej w skórze. Kwas hialuronowy wspiera także elastyczność tkanek, a więc krótko mówiąc: ma właściwości nawilżające oraz przeciwzmarszczkowe. Składnik ten bardzo często zawierają również maseczki liftingujące.

Ponadto maseczki powinny zawierać skoncentrowane ekstrakty roślinne, takie jak aloes, rumianek, nagietek, ekstrakt z zielonej herbaty, kozłka lekarskiego, ogórka czy z płatków róży. Takie substancje mają działanie kojące i łagodzące. W składzie maseczek mogą się również znaleźć naturalne oleje, takie jak olejek jojoba, ze słodkich migdałów, kokosowy itp.

Równie cennym składnikiem jest pantenol, który bierze udział w procesie regeneracji naskórka. Jest to substancja, która łatwo wnika w głębokie warstwy skóry, zapobiegając odwodnieniu. Pomaga także w walce z nadmiernym rogowaceniem naskórka. Wysoce nawilżające działanie ma również obecna w składzie maseczek alantoina. W maseczkach nawilżających znajdziesz także mocznik. Jest to silny humektant, który przyciąga i zatrzymuje wodę w skórze.

Maseczka nawilżająca, oczyszczająca czy liftingująca?

Na rynku dostępne są różne rodzaje masek do twarzy. Po które z nich warto sięgać, aby cieszyć się nieskazitelną cerą? Tak jak wspomnieliśmy na początku – wszystko zależy od potrzeb i problemów skórnych. Maseczka doskonale uzupełnia codzienne zabiegi pielęgnacyjne i wzmacnia ich działanie. Oczywiście możesz stosować różne rodzaje maseczek naprzemiennie – w zależności od aktualnej kondycji cery. Absolutnym must have są jednak wspomniane kosmetyki nawilżające – w tym właśnie maseczki.

Od czasu do czasu (raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie) warto sięgnąć po maseczki oczyszczające. Pomogą one dogłębnie oczyścić cerę. Do tego celu można także użyć peelingu. Jeżeli masz cerę wrażliwą, to koniecznie wybierz peeling enzymatyczny. Maseczka oczyszczająca zapobiega tworzeniu się wyprysków i działa antybakteryjnie.

Dla dojrzałej cery rekomendowana jest natomiast maseczka liftingująca. Najczęściej jest to maseczka, bogata w takie substancje jak kwas hialuronowy, kolagen, antyoksydanty i peptydy. Regularne stosowanie takich maseczek (oczywiście w połączeniu z codzienną pielęgnacją) widocznie wygładza cerę, dodaje jej blasku oraz zapobiega tworzeniu się nowych zmarszczek.