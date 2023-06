Rząd planuje zmianę definicję płci. Kościół Prawosławny wzywa do protestów

REKLAMA

Macedoński Kościół Prawosławny, stojący na czele największej wspólnoty religijnej w Macedonii Płn., wezwał do organizacji protestu przeciw planowanej przez rząd zmianie definicji płci. Stefan, zwierzchnik kościoła, nazwał projekt ustawy „puszką Pandory, z której każdego dnia wyskakiwać będzie nowa płeć” – poinformował w czwartek portal Balkan Insight.

Oczekuje się, że tysiące ludzi weźmie udział w czwartkowym proteście organizowanym przez kościół w macedońskiej stolicy Skopje – podał portal. Metropolita Stefan podkreślił, że zastrzeżenia kościoła zostały zignorowane, a nowe przepisy zaszkodzą „wszystkim obywatelom, a zwłaszcza kobietom i dzieciom”.

Projekt ustawy o równości płci, nad którym w Macedonii Płn. debatuje się od prawie 10 miesięcy, ma wprowadzić odrębne definicje płci biologicznej i identyfikacji/tożsamości płciowej.

Procedowany równolegle projekt zmian dot. rejestru urodzeń przewiduje możliwość decydowania przez każdego pełnoletniego obywatela o swojej identyfikacji. Do zmiany będzie można doprowadzić poprzez dostarczenie podpisanego przez notariusza dokumentu.

Jovanka Trenczevska, macedońska minister pracy i spraw społecznych, powiedziała we wtorek w rozmowie z Radiem Wolna Europa, że oba dokumenty nadal poddawane są konsultacjom społecznym i nie zostały jeszcze przedłożone parlamentowi.

Macedoński Kościół Prawosławny oświadczył, że ma w tej sprawie poparcie innych wspólnot religijnych kraju oraz wielu osób publicznych. Biskup Strumicy Jakov Stobiski nazywał na przestrzeni ostatnich tygodni członków społeczności LGBT „chorymi” oraz „wysłannikami Szatana”. Komisja ds. walki z dyskryminacją wezwała go do przeprosin za swoje słowa; biskup odmówił. Komisja Helsińska zaapelowała w środę do społeczności LGBT+ o unikanie miejsca organizowanego w stolicy protestu.