Warszawa Trzaskowskiego. Nowa Nadzieja: TE plany wpisują się w szaleńczy plan ideologiczny

Plany zwężenia arterii jaką jest Aleja Jana Pawła II wpisują się w szaleńczy plan ideologiczny władz Warszawy. Plan uniemożliwienia poruszania się samochodem po mieście. Jest to zamach na mieszkańców, cios wymierzony przeciw mobilności – powiedział w piątek prezes warszawskiego okręgu partii Nowa Nadzieja Jacek Bartyzel.

Podkreślił, że Rafał Trzaskowski nienawidzi warszawskich kierowców i nienawidzi zmotoryzowanych mieszkańców Warszawy. – Nienawidzi większości warszawiaków bowiem większość mieszkańców to osoby zmotoryzowane – dodał. Wyjaśnił, że są to mieszkańcy, którzy sami posiadają samochód lub są podwożeni autem przez bliskich.

– Prezydent Warszawy wpisuje się w ideologiczny nurt, że to ratusz ma kontrolować, jak ludzie poruszają się po mieście. Ta wizja powoduje, że teraz będziemy stać w gigantycznych korkach. A aleja Jana Pawła II stała się ofiarą tej ideologii – powiedział na konferencji.

Bartyzel przypomniał, że kiedyś była to arteria, która się nigdy nie korkowała, a gdy zwężono ją na odcinku centralnym to teraz się bardzo korkuje. – Teraz to samo chcą zrobić na północnym odcinku tej ulicy. Tylko po to żeby zrobić na złość – dodał.

Wojciech Kot – wiceprezes warszawskich struktur partii – wyjaśnił, że ratusz chce zwęzić do dwóch pasów Aleję Jana Pawła II na odcinku od ulicy Stawki, przez rondo „Radosława” i wiadukt nad torami kolejowym, aż od placu Grunwaldzkiego.

– Jest to odcinek, w którym łączą się trzy najważniejsze ulice, mające za zadanie przenieść ruch z Żoliborza i Bielan w kierunku Śródmieścia – podkreślił. Wyjaśnił, że chodzi o ulice: Broniewskiego, Słonimskiego i ks. Popiełuszki.

Podkreślił, że zwężenie nie będzie polegało na tym, że wyznaczony zostanie buspas by usprawnić przejazd komunikacji miejskiej. – Spowoduje to paraliż ulicy i uniemożliwi przejazd pomiędzy dzielnicami a Śródmieściem – dodał Wojciech Kot.

– Pytamy w imię czego. W imię dodatkowej drogi rowerowej, która de facto na ulicy już jest? – przekazał.

Hubert Grzybowski z partii Nowa Nadzieja wyjaśnił, że plan zagospodarowania torowiska tramwajowego zakłada pas zieleni, a mógłby funkcjonować jako pas do przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.

Jacek Bartyzel przekazał, że plan zwężenia Alei Jana Pawła II to jeden z wielu elementów destrukcji miasta dokonywanej przez Rafała Trzaskowskiego. – Za jego rządów zniszczono już zwężając, ulice: Grochowską, Marszałkowską i Górczewską – dodał. Wyjaśnił, że zwężenie Górczewskiej odbyło się wbrew protestom mieszkańców i obietnicom wyborczym prezydenta Trzaskowskiego, który obiecywał, że jej nie zwęzi. Bartyzel przypomniał też, że będą zwężane kolejne ulice jak np. Krucza.

– Rafał Trzaskowski dokonuje największych zniszczeń w warszawskiej infrastrukturze komunikacyjnej po 1944 roku, kiedy to Niemcy całkowicie zburzyli stolicę. To, co się dzieje teraz, to jest szaleństwo – podkreślił.

Tramwajarze ogłosili przetarg na przygotowanie projektu przebudowy Jana Pawła II, ul. Stawki, ronda Radosława i placu Grunwaldzkiego. Aleja będzie węższa, a w zamian powstanie dodatkowa ścieżka rowerowa, szersze przystanki i pas zieleni.