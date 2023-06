Zamieszki w Brukseli. Zatrzymano kilkadziesiąt osób

REKLAMA

48 nieletnich i 16 dorosłych zatrzymano w nocy z czwartku na piątek w stolicy Belgii po zamieszkach po śmierci 17-letniego Nahela we Francji – podała brukselska policja.

W czwartek w mediach społecznościowych krążyły wezwania do protestu w odpowiedzi na śmierć 17-letniego Nahela. Jak relacjonują belgijskie media w czwartkowe popołudnie młodzi ludzie, głównie arabskiego pochodzenia, zebrali się w kilku dzielnicach i zaczęli prowokować funkcjonariuszy policji.

W nocy doszło do zamieszek m.in. w dzielnicy Anneessens i jej okolicach. Jak informują media, rozpalano ogniska, a także podpalono kilka samochodów. Aleja Lemonnier w centrum miasta została na krótko zabarykadowana skuterami i pudłami, ale jak przekazuje policja, szybko została oczyszczona.

– Funkcjonariusze podjęli natychmiastowe działania – powiedział mediom szef lokalnej policji. Z jego informacji wynika, że zatrzymane osoby trafiły do policyjnych aresztów i w piątek są przesłuchiwane. Wśród zatrzymanych znalazło się również kilkunastoletnie dziecko, które zostało zwolnione do domu.

„Jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, czy i jeśli tak, jakie środki podejmiemy” – informuje policja. „W każdym razie zachowujemy czujność i obserwujemy rozwój wypadków we Francji” – czytamy w policyjnym komunikacie.

Migrants in #Brussels, #Belgium are trying to take advantage from the situation in #France and started to burn vehicles. pic.twitter.com/QpfX5k5SYA

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 29, 2023