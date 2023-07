Dziś pogrzeb 17-letniego Algierczyka Nahela. Czy Paryż przetrwa?

REKLAMA

Pogrzeb 17-letniego Algierczyka Nahela zastrzelonego przez policję odbędzie się w sobotę – poinformował ratusz Nanterre. Rada ds. kultu muzułmańskiego CFCM wezwała do spokoju, wskazując, że „szokujące obrazy z przedmieść wzmocnią tylko tych, którzy piętnują ich sąsiedztwo i ich mieszkańców.”

„Chociaż CFCM szczerze wątpi, by ci bardzo młodzi wichrzyciele regularnie uczęszczali do meczetów we Francji lub stosowali się do zaleceń muzułmańskich przywódców religijnych, to jednak apelujemy do wszystkich meczetów we Francji, aby w tych chwilach były z wiernymi i uspokajali społeczne napięcia. Szczególnie wzywamy wiernych, aby zjednoczyli swoje wysiłki z wysiłkami wszystkich żywotnych sił narodu i uczynili wszystko, co możliwe, aby ustała ta niedopuszczalna przemoc” – napisała rada w komunikacie prasowym w piątek.

Liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen zażądała tymczasem w przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych spotkania prezydenta Emmanuela Macrona z ugrupowaniami parlamentarnymi „w celu omówienia poważnej sytuacji” w kraju.

„Nie ma doraźnego rozwiązania innego niż powrót do porządku republikańskiego poprzez sektorowe godziny policyjne, a gdyby sytuacja miała się utrzymać lub pogorszyć, przez ogłoszenie stanu wyjątkowego” – stwierdziła była kandydatka na prezydenta.

(PAP)