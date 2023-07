Rada Bezpieczeństwa ONZ. Będą nowi członkowie stali?

REKLAMA

Administracja JE Józia Bidena zabiega o włączenie pięciu nowych państw, w tym przedstawicieli Globalnego Południa, do Rady Bezpieczeństwa ONZ jako nowych członków stałych, którzy nie mieliby jednak prawa weta.

Wg „Washinton Post”, propozycja USA jest w trakcie przygotowań do tego i miałaby odnieść się do rosnącej frustracji świata z powodu niezdolności Rady Bezpieczeństwa ONZ do tłumienia wojen, przede wszystkim do powstrzymania inwazji Rosji na Ukrainę.

Prezydent Biden zadeklarował swoje poparcie dla dołączenia pięciu nowych stałych członków do Rady Bezpieczeństwa na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu ub. roku i sygnalizował w przeszłości poparcie dla włączenia Niemiec, Japonii i Indii jako stałych członków.

Francja i Wielka Brytania opowiadały się za stałymi miejscami dla Niemiec, Japonii i Indii, a także Brazylii i co najmniej jednego kraju afrykańskiego.

Wiodące kraje rozwijające się, w tym Brazylia i Indie, od dawna zabiegały o zmiany w Radzie, ponieważ ich zdaniem nie reprezentuje ona poglądów i interesów Globalnego Południa – Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Rosja i Chiny wstępnie wyraziły poparcie dla zmian.

