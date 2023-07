Skalik: Kończy się czas Polski ułożonej w tajnym spotkaniu Jaruzuelskiego i Rockeffelera

REKLAMA

Kończy się czas Polski ułożonej w tajnym spotkaniu Jaruzuelskiego i Rockeffelera – mówił w Radio Opole Włodzimierz Skalik, regionalny lider Konfederacji i członek jej Rady Liderów.

Włodzimierz Skalik był w ostatnim tygodniu czerwca gościem Porannej Rozmowy Radia Opole. Redaktor prowadzący rozmowę, w kontekście ewentualnej koalicji z KO, przypomniał słowa Sławomira Mentzena, że „wszystko jest na stole”. Jest to fragment wypowiedzi z wywiadu, jakiego udzielił „Super Expressowi” lider Nowej Nadziei.

REKLAMA

Mentzen wyraził w nim nadzieję, że Polacy „w końcu przejrzą na oczy i zobaczą, że PiS niczym się nie różni od PO”. Dodał też, że być może obie partie zrobią ze sobą koalicję po wyborach.

– Jeśli spojrzy się na głosowania w Sejmie, to PO jest dużo bardziej zbliżona do PiS niż Konfederacja. Niech sobie więc robią koalicję, następnie to poparcie im razem padnie i wtedy my przejmiemy władzę – mówił polityk Konfederacji.

Na pytanie ile daje sobie na to czasu odparł, że „może za pół roku, a może za cztery lata przejmiemy władzę”. – To tylko kwestia czasu – ocenił.

Pytany o deklarację co do ewentualnej koalicji z Kaczyńskim lub Tuskiem odpowiedział: „jeśli obie partie, czy to PiS, czy PO, zgodzą się realizować nasz program, to wszystko jest na stole”.

– Jeśli ktoś będzie chciał realizować nasz program dotyczący obniżania i upraszczania podatków, to ja nie mam nic przeciwko – dodał Mentzen.

Skalik: Kończy się czas…

– Wszystko jest na stole, również na stole tej redakcji. Na stole jest nasz program i pomysł na Polskę – mówił Skalik.

– Jedno z najbardziej skandowanych haseł w czasie konwencji, to było: PiS, PO, jedno zło! To była reakcja na często powtarzaną tezę przez naszych liderów, że my nie chcemy zasiadać do stolika ani z PiS, ani z PO, my chcemy ten stolik wywrócić – przypominał.

– Wydaje się, że czas „Magdalenki” się kończy, czas Polski ułożonej przez, w tajnym spotkaniu, Jaruzuelskiego i Rockeffelera w 1985 roku w Nowym Jorku, co stało się fundamentem porozumienia magdalenkowego, które nie działa w interesie Polski i Polaków – kontynuował Skalik.

– My tę epokę chcemy definitywnie zakończyć, jesteśmy przekonani, że pomysł na to, jak Polska powinna funkcjonować, nasz pomysł, zyskuje coraz większe poparcie, mimo przemilczenia, mimo przekłamania – podkreślał przedstawiciel Konfederacji.

– Która stacja tak naprawdę relacjonowała rzetelnie naszą konwencję programową? Bardzo niewiele, a z głównych mediów praktyczne żadne – dodawał Skalik.