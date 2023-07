Sommer pyta: Gdzie jest Braun? Zastąpiła go „Bryłka znana z chodzenia w namordniku”

REKLAMA

Redaktor naczelny Najwyższego Czasu! krytykuje Konfederację za wymazywanie Grzegorza Brauna. Tomaszowi Sommerowi nie podoba się też, jaką osobą jest zastępowany lider konserwatywnego skrzydła prawicowej koalicji.

Z początku mówiło się o tym, że wymazywanie Grzegorza Brauna jest tylko teorią spiskową, którą mediom podsuwali m.in. Wolnościowcy Artura Dziambora.

Czym bliżej wyborów, tym bardziej wydaje się jednak, że Konfederacja spycha lidera Korony Polskiej na dalszy plan. Być może nie jest to podkopywanie pozycji lidera konserwatywnego skrzydła prawicowej koalicji na stałe, a tylko „chowanie go do szafy” na czas wyborów, ale i tak sprawa nie podoba się wielu wyborcom tej formacji.

Sytuację krytykuje m.in. redaktor naczelny Najwyższego Czasu! – Tomasz Sommer. Publicyście nie podoba się też to, kogo Konfederacja wysuwa na pierwszy plan zamiast Brauna.

„Zabawne, że w „programie” Konfederacji przy tekście o walce z pandemią nie ma Grzegorza Brauna, ale za to jest np. Pani Bryłka znana głównie z chodzenia w namordniku. Rozumiecie coś z takiej nieoczekiwanej zamiany miejsc?” – napisał na Twitterze redaktor Sommer.

Do sprawy odniósł się także jeden ze współpracujących z Najwyższym Czasem! publicystów – Dominik Cwikła.

„Niestety uległość Brauna i jego dążenie do tego, by mieć jedynkę za wszelką cenę, nie bacząc na resztę, to raz. Dwa – błędne założenia w szefostwie RN i NN, że „łagodzenie” wizerunku przysporzy im popularności. Obecnie cała konfa leci na postawie Brauna i jak ludzie ogarną, że jest różnica między nim a resztą, to konfa zjedzie w okolice progu. Ale szefostwo oligarchii będzie dalej mieć szanse na miejsca w Sejmie więc wiele się nie zmieni” – napisał na Twitterze redaktor.

