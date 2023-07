Wiadomo, co robił Putin w czasie buntu Prigożyna

REKLAMA

Rosyjscy dziennikarze ustalili, co robił prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, gdy doszło do buntu Grupy Wagnera.

Władimir Putin nigdy nie opuszcza uroczystości absolwentów szkoły morskiej w swoim rodzinnym Petersburgu.

REKLAMA

Również w tym roku rosyjski przywódca nie zrezygnował z udziału w wydarzeniu, nie zważając na to, że zbuntowana najemnicza armia wkroczyła do Rosji i zajmuje kolejne miasta.

24 czerwca Putin miał przebywać na jachcie swojego przyjaciela, biznesmena Jurija Kowalczuka i oglądać festiwal „Szkarłatne Żagle”.

„Wciąż uważa, że ma wszystko pod kontrolą i że bunt Prigożyna w żaden sposób nie wpłynął na sytuację polityczną. Ale on się myli. (…) Wiele osób, z którymi rozmawiałem, uważa, że putinowski system rządów po prostu nie może trwać długo” – napisał na łamach The New York Timesa Michaił Zygar, dziennikarz, pisarz i były redaktor naczelny niezależnego rosyjskiego kanału telewizyjnego.

Z powodu buntu Grupy Wagnera w części Federacji Rosyjskiej wprowadzono stan operacji antyterrorystycznej. Nie stało się tak jednak w Petersburgu, gdzie Putin miał oglądać regaty.

Część dziennikarzy twierdzi, że te informacje potwierdzają, iż prezydent Rosji jest coraz bardziej odklejony od rzeczywistości.