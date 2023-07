ZAMIESZKI W LOZANNIE. Dzicz nie odpuszcza: zdemolowane sklepy, koktajle Mołotowa

REKLAMA

Około 100 osób zgromadziło się w sobotę wieczorem w centrum Lozanny w zachodniej, francuskojęzycznej części Szwajcarii. W większości młodzi ludzie wybijali szyby w sklepach i obrzucili kamieniami i koktajlami Mołotowa interweniującą policję. Zgromadzenie było echem trwających we Francji gwałtownych rozruchów.

Zatrzymano sześć osób, w większości nastolatków – przekazała policja. Żaden z funkcjonariuszy nie został ranny.

We francuskich miastach od nocy z wtorku na środę trwają gwałtowne zamieszki, grabieże i walki z policją, wywołane zastrzeleniem przez policję w Nanterre pod Paryżem 17-letniego Nahela podczas kontroli drogowej.

W nocy z czwartku na piątek do rozruchów doszło również w stolicy Belgii, Brukseli.

New footage of last night's riots in Lausanne, Switzerland, appeared on social networks. pic.twitter.com/dZ540GjyJK

— Spriter Team (@SpriterTeam) July 2, 2023