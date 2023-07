Jeździmy coraz starszymi samochodami

REKLAMA

Polacy jeżdżą coraz starszymi samochodami. Prawie połowa z nas ma auta co najmniej 16-letnie. To najgorszy wynik od połowy dekady.

Portal auto-swiat.pl pisze, że w ciągu zaledwie dwóch lat średni wiek samochodów zgłaszanych w Polsce do ubezpieczenie mocno wzrósł. Obecnie mamy pod tym względem najgorszą sytuację od 5 lat.

Przeciętnie polscy obywatel poruszają się samochodami, która mają ponad 14 lat. Blisko połowa polskich kierowców jeździ natomiast 16-letnimi autami lub starszymi.

Najwięcej starych samochodów w Polsce to auta marki Volkswagen i Audi. Te niemieckie auta mają w Polsce średnio 16,4 roku.

Najmłodsze samochody, którymi poruszają się Polacy to pojazdy marki Toyota i Škoda. Te samochody mają w Polsce średnio 12,1 i 12,3 roku.

Portal informuje także, że w 2022 roku „kupiliśmy za granicą o 18 proc. mniej aut używanych i o 6 proc. mniej nowych aut w Polsce”.

„Kurczy się także i starzeje rynek samochodów używanych. W 2022 r. na polskie ulice trafiały głównie kilkunastoletnie samochody. Średni wiek sprowadzonego z zagranicy auta osiągnął 13,1 roku, przy czym samochody osobowe średnio miały aż 13,2 roku, a dla aut z silnikami benzynowymi średni wiek przekroczył 14 lat (14,06 roku). Spadła także liczba sprowadzanych aut. Łączny import wszystkich aut używanych, o dmc do 3,5 t, w 2022 r. wyniósł 772, 3 tys. sztuk. To o 17,8 proc. mniej niż jeszcze rok wcześniej. To najniższa liczba samochodów importowanych do Polski od 9 lat. Cofając się w czasie, mniej było ich dopiero w 2013 r.” – czytamy.