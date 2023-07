Internet wrze. ON to NAPRAWDĘ zaśpiewał! Potężna wpadka reprezentanta Polski [VIDEO]

REKLAMA

Skrzydłowy Romy i piłkarskiej reprezentacji Polski Nicola Zalewski został sfilmowany w jednym z nocnych klubów na Ibizie, jak śpiewa obraźliwą piosenkę wobec Neapolu – poinformowała agencja ANSA. Klub z tego miasta jest mistrzem Włoch.

Na filmie wideo, który szybko stał się popularnym wiralem, widać Zalewskiego, który wspólnie z przyjaciółmi śpiewa: „Wezuwiusz wybucha, cały Neapol jest zniszczony”. Piosenka jest powtarzana kilka razy wśród ogólnego śmiechu.

REKLAMA

In bocca al lupo, Nicola.

Il calciatore si è distinto per i suoi comportamenti fuori dal campo.

AS Roma Spa è lieta di annunciare che il Capitano della prima squadra durante la stagione calcistica 2023-2024 sarà Nicola Zalewski.

21-letni Zalewski gra w reprezentacji od 2021 roku, kiedy to po raz pierwszy powołał go ówczesny selekcjoner Paulo Sousa. Wystąpił m.in. w mistrzostwach świata w Katarze i w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw Europy, przegranym w Kiszyniowie z Mołdawią 2:3.

Napoli w sezonie 2022/23 zdobyło trzeci tytuł w historii klubu, a pierwszy od 1990 roku. Roma zajęła w Serie A szóste miejsce.

„Kłopoty Nicoli Zalewskiego. Gracz Roma został sfilmowany gdy śpiewał w dyskotece piosenkę przeciwko Napoli” – napisał „Sport del Sud”.

🔴⚪️ Guai in vista per Nicola #Zalewski. Il giocatore della #Roma è stato ripreso mentre cantava un coro contro il #Napoli in discotecahttps://t.co/SeZN90EviF

— Sport del Sud (@SportdelSud) July 5, 2023