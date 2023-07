Kursy pedagogiczne – zdobądź wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży edukacyjnej

Chcesz rozwijać swoje zainteresowania z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej albo integracji sensorycznej? A może marzysz o zawodzie, który wymaga potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacji? W takim razie doskonałą propozycją są kursy pedagogiczne. Zobacz, co warto wiedzieć przed zapisaniem się na jeden z nich.

Czy warto zapisać się na jeden z kursów pedagogicznych?

Jak najbardziej. Kursy pedagogiczne, podobnie jak studia podyplomowe, to jeden z najlepszych sposobów na zdobycie wiedzy i umiejętności, których potrzebujesz, aby zrobić karierę w branży edukacyjnej. Na kurs może zapisać się każda osoba z wykształceniem wyższym (I lub II stopnia), a po jego zakończeniu otrzymujesz dokument potwierdzający zdobytą wiedzę, umiejętności, a w przypadku kursu kwalifikacyjnego – kwalifikacje.

Na jakie kursy pedagogiczne możesz się zapisać?

Większość dostępnych szkoleń to kursy kwalifikacyjne. Jak z pewnością się domyślasz, to właśnie one pozwalają zdobyć kwalifikacje, których potrzebujesz, aby móc ubiegać się o konkretne stanowiska w branży edukacyjnej. Na liście oferowanych propozycji znajdziesz między innymi kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli (w wariancie z samą teorią lub z dodatkową praktyką), dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Z myślą o osobach zainteresowanych pedagogiką specjalną powstały kursy kwalifikacyjne z zakresu socjoterapii, terapii pedagogicznej, pedagogiki leczniczej, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki (w tym również w połączeniu z arteterapią) czy surdopedagogiki. Co więcej, możesz zapisać się też na kurs pedagogiczny dla kadry zarządzającej oświatą, dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, dla Inspektorów BHP czy na kwalifikacyjne szkolenia asystenta nauczyciela przedszkola, z zakresu integracji sensorycznej czy terapii behawioralnej. Jak widzisz – wybór jest duży i różnorodny, dzięki czemu na pewno znajdziesz szkolenie zgodne ze swoimi planami zawodowymi.

Wybieramy najlepszą placówkę oferującą kursy pedagogiczne

Miejsce, w którym zapiszesz się na wybrany kurs pedagogiczny, jest niezwykle istotne. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o zakres materiałów, który powinien być zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej (lub Ministerstwa Edukacji i Nauki). Jednym z polecanych przez kursantów sposobem na zdobycie wiedzy, umiejętności, a w wielu przypadkach również kwalifikacji jest kurs pedagogiczny online, na który możesz zapisać się np. na tej stronie: https://epedagog.edu.pl/. Edukacja przez internet to odpowiedź na potrzeby osób, które nie chcą iść na kompromis między nauką a obowiązkami zawodowymi czy życiem prywatnym. W przypadku kursów pedagogicznych online otrzymujesz dostęp do platformy e-learningowej, z której możesz korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A co z egzaminem? Po kursie kwalifikacyjnym placówka ustala termin, który wypada na 3-7 dni po jego ukończeniu.