Michalkiewicz o Zełeńskim: „Weterynarz powinien mu towarzyszyć stale” [VIDEO]

REKLAMA

Na nowym kanale Sommer 14 na YouTube ukazała się rozmowa Tomasza Sommera i Stanisława Michalkiewicza. Jednym z poruszanych tematów był zbliżający się szczyt NATO w Wilnie.

– Widzę, że dojdzie 11 (lipca – przyp. red.) w rocznicę tej Krwawej Niedzieli (apogeum Rzezi Wołyńskiej – przyp. red.), do jakichś nieprzyjemnych wydarzeń (…), pan Duda na wszelki wypadek jedzie na Litwę – wskazał Sommer.

REKLAMA

– No bo tam będzie ten szczyt NATO – odparł Michalkiewicz.

– Ale już pan Zełeński powiedział, że on tam nie przyjedzie, bo jeżeli nie dostanie na piśmie, że zostanie przyjęty do NATO (…). Zaprosili go, ale on powiedział, że nie przyjedzie – dodał redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u.

– To i tak błąd, że go w ogóle zaprosili, bo ja bym go nie zaprosił. Przecież Ukraina nie należy do NATO – ocenił Michalkiewicz.

– No ale właśnie mieli zaprosić. Tak sobie to wyobraża pan Zełenski – odrzekł Sommer.

– Pan Zełeński sobie wiele rzeczy wyobraża, że on jest dyktatorem świata. To może sobie wyobrażać. Też tam weterynarz powinien mu towarzyszyć stale – skwitował publicysta.

– Sekretarz Generalny Stoltenberg powiedział całkiem niedawno, kilka dni temu, że w Wilnie nie będziemy się namawiali nad tym, żeby Ukrainę przyjąć do NATO, o tym nie ma mowy, tylko będziemy się namawiali, jak Ukrainę do NATO przybliżyć – dodał.

– Przybliżać Ukrainę do NATO to można przez najbliższe sto lat. To jest mniej więcej tak samo, jak dążyć do prawdy w sprawie katastrofy smoleńskiej. Można dążyć do prawdy i dążyć – podsumował Michalkiewicz.