Zełenski: Za tydzień kluczowy moment dla bezpieczeństwa w Europie

REKLAMA

Pozostaje tydzień do kluczowego dnia szczytu NATO w Wilnie, a tym samym do kluczowego momentu dla bezpieczeństwa w Europie – oświadczył w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent na opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych nagraniu poinformował, że w środę przeprowadził naradę z najwyższym dowództwem, podczas której m.in. zarządził dalsze wzmacnianie sił na kierunku północnym. Narada poświęcona była też tematowi bezpieczeństwa ukraińskich obiektów strategicznych, w tym elektrowni jądrowych.

REKLAMA

Na nagraniu Zełenski odniósł się też do rozpoczynającego się we wtorek szczytu NATO. – Pozostaje równo tydzień do kluczowego dnia szczytu NATO w Wilnie. Tym samym – tydzień do kluczowego momentu dla naszego wspólnego bezpieczeństwa w Europie – podkreślił szef państwa.

Zaznaczył, że Kijów w jak największym wymiarze współpracuje z partnerami, „by nasze wspólne bezpieczeństwo w Wilnie zwyciężyło”. – Wszystko zależy od partnerów – zaznaczył.