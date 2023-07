Co zrobić z „500 plus”? Wyborcy największych partii zabrali głos [SONDAŻ]

REKLAMA

W najnowszym sondażu Kantar Public spytano wyborców największych partii, co należy zrobić z programem 500+. Tylko wyborcy Konfederacji i Lewicy są za likwidacją programu.

– Padła zapowiedź zwiększenia programu 500+ do 800+. Roczny koszt programu 800+ to około 60 mld złotych. Gdyby to od ciebie zależało, czy wydać 60 mld złotych na program 800+, czy przeznaczyć tę kwotę na inne cele, to jaka byłaby twoja decyzja – pytali wyborców ankieterzy Kantaru.



Uczestnicy badania mieli następujące opcje do wyboru:

A – przekazanie całej kwot na program 800+,

B – zachowanie programu 500+ za 40 mld złotych i przekazanie 20 mld na inne cele;

C – przekazanie 20 mld złotych dla najbardziej potrzebujących rodzi i wykorzystanie 40 mld w inny sposób;

D – Likwidacja programu 500+/800+.

Wśród wyborców PO-KO najwięcej, bo 47 proc., wybrało odpowiedź C. 32 proc. wybrały D, 16 proc. – B, 3 proc. – A.

Wyborcy Trzeciej Drogi po równo wskazali C i D – każdą z tych odpowiedzi wybrało 34 proc. wyborców. 24 proc. z nich wskazał B, a 7 proc. A.

Wśród wyborców PiS oczywiście wygrała odpowiedź A, którą wskazało aż 49 proc. ankietowanych. Kolejne były C (24 proc.), B (17 proc.) i D (5 proc.).

Tylko wśród wyborców Konfederacji i Lewicy przeważyły odpowiedzi za likwidacją programu.

Wyborcy głosujący na Konfederację aż 42 proc. wskazali odpowiedź D. 30 proc. wskazało C, 17 proc. – B, a 6 proc. – A.

Wśród wyborców Lewicy odpowiedź D wskazało 38 proc. ankietowanych. Odpowiedź C wybrało 34 proc., B -19 proc, a A – 7 proc.

Zdecydowana większość w elektoratach @KObywatelska, @Platforma_org, @Nowoczesna, @__Lewica, @PL_2050, @nowePSL, @KONFEDERACJA_ jest za ograniczaniem 500+ do najbardziej potrzebujących lub za likwidacją i przeznaczeniem środków na inne cele. Uwaga na koszty grania na podwórku PiS! pic.twitter.com/najsYGgtm1 — Marek Tatała (@MarekTatala) July 4, 2023