Mentzen OSTRO do dziennikarzy: „Mam wam to narysować, żebyście zrozumieli?”

„Mam wam to narysować, żebyście zrozumieli?” – pyta dziennikarzy Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji odniósł się w ten sposób do pojawiających się w mediach doniesień o rzekomym przyszłym sojuszu prawicowej koalicji z PiS.

Jeżeli obecne sondaże znajdą swe potwierdzenie w dniu wyborów parlamentarnych, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ani tzw. Zjednoczona Prawica, ani centro-lewicowa opozycja nie będą w stanie stworzyć rządu bez Konfederacji.

Tymczasem Konfederaci zarzekają się, że nie idą do tych wyborów po to, aby tworzyć koalicję czy to z PiS, czy to z Koalicją Obywatelską, ale po to, aby „przewrócić stolik”.

Nieodwzajemniona miłość

W czwartek przytaczaliśmy wyniki sondażu Instytutu Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Ankieterzy zapytali badanych: „Czy chciałbyś, aby po wyborach powstała koalicja PiS z Konfederacją?”.

Okazuje się, że aż 60 proc. wyborców PiS-u chciałoby, aby partia Jarosława Kaczyńskiego weszła w sojusz z Konfederacją. Diametralnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku wyborców Konfederacji, z których aż 69 proc. nie chciałoby koalicji z PiS.

Mentzen do dziennikarzy

Wyniki sondażu, a także powtarzające się doniesienia o rzekomej koalicji PiS z Konfederacją, skomentował w swoich mediach społecznościowych prezes Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen.

„Koalicji z PiS nie chcą wyborcy Konfederacji, działacze Konfederacji ani władze Konfederacji” – zaczął Mentzen.

„Cały czas mówimy, że chcemy zakończyć rządy PiS, a pisowców odciąć od koryta” – dodał. „A dziennikarze cały czas piszą bzdury o naszej koalicji z PiS. Mam wam to narysować, żebyście zrozumieli?” – podsumował polityk.

