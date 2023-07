Samochód uderzył w budynek szkoły w Wimbledonie. Są ranni [VIDEO/FOTO]

REKLAMA

Kilka osób zostało rannych po tym, jak w czwartek przed południem samochód uderzył w budynek szkoły podstawowej w Wimbledonie w południowo-zachodnim Londynie – poinformowała policja.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, który policja opisała jako poważny. Nie sprecyzowano też liczby rannych, podano tylko, że część z nich opatrywanych jest na miejscu, a w akcji ratunkowej oprócz karetek pogotowia uczestniczy też śmigłowiec ratunkowy i jednostki straży pożarnej.

Szkoła podstawowa dla dziewczynek w wieku 4 do 11 lat znajduje się około półtora kilometra od kortów tenisowych na Wimbledonie, na których odbywa się obecnie turniej.

