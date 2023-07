Samochód wjechał w budynek szkoły. Nie żyje dziewczynka

REKLAMA

Ośmioletnia dziewczynka zmarła wskutek odniesionych obrażeń, gdy w budynek szkoły podstawowej w Wimbledonie w południowo-zachodnim Londynie, do której chodziła, uderzył samochód – potwierdziła w czwartek po południu policja.

W wypadku, do którego doszło krótko przed godz. 10 rano, obrażenia odniosło jeszcze 16 osób, z czego 10 przewieziono do szpitali. Wśród rannych jest co najmniej siedmioro dzieci.

REKLAMA

Policja poinformowała także, że kierująca samochodem Land Rover Defender kobieta w wieku czterdziestu kilku lat została aresztowana pod zarzutem spowodowania śmierci wskutek niebezpiecznej jazdy.

Prawdopodobnie straciła panowanie nad pojazdem, choć nie jest jasne z jakiego powodu, szczególnie, że wokół The Study Preparatory School są niewielkie ulice i trudno tam rozwinąć dużą prędkość.

Policja już wcześniej informowała, że kobieta po uderzeniu w budynek szkoły pozostała na miejscu wypadku oraz że nie uważa, by zdarzenie miało podłoże terrorystyczne.

The Study Preparatory School to prywatna szkoła podstawowa dla dziewczynek w wieku od 4 do 11 lat. Znajduje się w odległości ok. półtora kilometra od kortów tenisowych na Wimbledonie, na których od poniedziałku rozgrywany jest tegoroczny turniej.

Wypadek i akcja ratunkowa, w której uczestniczyło kilkanaście karetek pogotowia, śmigłowiec ratownictwa medycznego, a także jednostki straży pożarnej, spowodowały przed południem duże utrudnia przy dojeździe do kortów na Wimbledonie.