W Polsce grzmiało i lało. Podtopienia, uderzenia piorunów, drzewo na samochodzie… [FOTO/VIDEO]

Blisko 70 razy interweniowali minionej doby śląscy strażacy w związku z burzami. Wyjeżdżali m.in. do połamanych konarów i pompowania wody z piwnic. Uderzenia pioruna doprowadziły w regionie do kilku pożarów budynków – podały w czwartek rano służby kryzysowe wojewody śląskiego.

Jak podało Wojewódzkie Centrum Zarządzana kryzysowego, PSP w ciągu minionej doby odnotowała 69 interwencji dotyczących zdarzeń atmosferycznych. Były to głównie wyjazdy do drobnych wiatrołomów i pompowania wody z piwnic, posesji i dróg.

„W miejscowości Nierada, gm. Poczesna piorun uderzył w dach budynku mieszkalnego. Właściciel przed przybyciem JRG ugasił niewielki pożar. W miejscowości Zawada, gm. Kamienica Polska, piorun uderzył w drewnianą stodołę, która całkowicie spłonęła. W powiecie mikołowskim w Łaziskach Górnych ul. Modrzewiowa po uderzeniu pioruna nastąpił pożar domu jednorodzinnego” – opisało WCZK.

Po intensywnych opadach na rzekach w woj. śląskim nie odnotowano przekroczeń stanów ostrzegawczych.

Zawalił się dach

Zawalony budynek gospodarczy w Opolu, uszkodzony komin w Luboszycach i zalane ulice pod wiaduktami w Opolu, to skutki burzy, która przeszła w środę nad tym regionem.

Jak poinformował dyżurny KW Państowowej Straży Pożarnej w Opolu, do końca dnia w środę strażacy uczestniczyli w blisko 50 interwencjach związanych z burzami w kilku miejscowościach województwa. Głównie były to wezwania do usunięcia konarów drzew i wypompowywania wody z budynków.

Najwięcej interwencji odnotowano w Opolu, gdzie przy ulicy Kwoczka zawalił się dach budynku gospodarczego, w którym przechowywano maszyny rolnicze. Straty oszacowano na pół miliona złotych. W Luboszycach piorun uszkodził przewód kominowy w budynku jednorodzinnym. Woda zalała ulice pod wiaduktami na ulicy Wojska Polskiego i Prószkowskiej. Przez pewien czas były one nieprzejezdne, a dla autobusów miejskich obsługujących niektóre linie na Zaodrzu wyznaczono altnernatywne trasy

Ewakuowano obóz harcerski

W całej Polsce strażacy odnotowali blisko 400 interwencji związanych z burzami – poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. W województwie świętokrzyskim nawałnice spowodowały konieczność ewakuacji obozu harcerskiego.

Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie śląskim – 61, wielkopolskim – 59, kujawsko-pomorskim – 54 oraz opolskim – 49

W województwie świętokrzyskim, w miejscowości Wólka Smolana w związku z nawałnicą prewencyjnie ewakuowano 38 harcerzy i siedmiu opiekunów obozu harcerskiego. Wszyscy zostali przetransportowani do pobliskiej szkoły.

Z kolei w Toruniu drzewo spadło na samochód osobowy, w którym był kierowca. Nie odniósł on obrażeń.

🚨 05.07.2023 r., godz. 18:00, Toruń, ul. Stanisława Przybyszewskiego – drzewo powalone na jezdnię i samochód osobowy. 🚑 Kierowca znajdujący się w aucie nie został poszkodowany. 🚒 Na miejscu działały 2 zastępy PSP z JRG nr 1. Zdjecia: Tomasz Krajnik pic.twitter.com/CGmsWr568E — KM PSP Toruń (@KM_PSP_TORUN) July 5, 2023

Miejscami padał grad

W środę przez większość dnia niemal w całym kraju obowiązywały alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami z gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, a także dla części województw lubuskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego.

IMGW już wcześniej prognozował tam burze, którym miejscami towarzyszyły silne opady deszczu od 20 do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h (lokalnie – do 100 km/h). Miejscami padał grad.