Rząd USA wyraził zdecydowany sprzeciw wobec decyzji Pekinu

Resort handlu USA wyraził w czwartek – w dniu, w którym do Pekinu przybyła amerykańska minister finansów Janet Yellen – zdecydowany sprzeciw wobec decyzji Chin o ograniczeniu eksport galu i germanu, metali mających kluczowe znaczenie dla przemysłu zaawansowanych technologii.

– Jesteśmy zdecydowanie przeciwni kontroli eksportu (…). Stany Zjednoczone we współpracy z sojusznikami i partnerami podejmą starania, by ochronić kluczowe łańcuchy dostaw – powiedział rzecznik ministerstwa handlu, odnosząc się do decyzji Pekinu dotyczącej ograniczeń w sprzedaży galu i germanu.

Chińskie ministerstwo handlu poinformowało o wprowadzeniu kontroli nad eksportem tych metali w poniedziałek, tłumacząc to koniecznością „ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów Chin”.

Agencja Kyodo podkreśla, że właśnie w czwartek czterodniową wizytę w Chinach rozpoczęła Janet Yellen, która ma się spotkać z wysokiej rangi chińskimi politykami i zabiegać o poprawę stosunków z Pekinem.

Również w czwartek Pentagon poinformował, że posiada zapas germanu, ale nie ma dużych rezerw galu. Jednak resort „podejmie kroki (…), by zwiększyć krajowe wydobycie i obróbkę metali o krytycznym znaczeniu (…), włącznie z galem i germanem” – poinformował rzecznik ministerstwa obrony.

Kontrole eksportowe w Chinach obejmą osiem związków chemicznych galu i sześć germanu. Mają one wiele specjalistycznych zastosowań w produkcji półprzewodników, sprzętu telekomunikacyjnego i wojskowego czy samochodów elektrycznych. German jest również kluczowym materiałem w produkcji paneli słonecznych, światłowodów i w technologii wykorzystującej podczerwień. Chiny są największym producentem obu metali.

W październiku 2022 roku administracja prezydenta Joe Bidena nałożyła już restrykcje na sprzedaż niektórych zaawansowanych chipów komputerowych do Chin, które mogłyby zostać wykorzystane przez Chiny do celów wojskowych i rozwoju sztucznej inteligencji.