SZOKUJĄCE PRZEPISY. Konfiskata lub przepadek samochodu za przekraczanie prędkości

Kierowcy nadmiernie przekraczający dozwoloną prędkość będą mogli stracić swoje samochody – zadecydowali w środę austriaccy parlamentarzyści. Wprowadzony zostanie 3-etapowy system kar przewidujący w zależności od stopnia przewinienia tymczasową konfiskatę, konfiskatę lub przepadek pojazdu – informuje APA.

Samochody mają być konfiskowane kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość o 60 km/h w terenie zabudowanym lub o 70 km/h w terenie niezabudowanym. Jeśli prędkość zostanie przekroczona odpowiednio powyżej 80 i 90 km/h, w określonych okolicznościach nawet pojedyncze wykroczenie będzie mogło doprowadzić do przepadku pojazdu.

Jak wyjaśniła minister transportu Leonore Gewessler (Zieloni), pojazdy takie zostaną zlicytowane, z czego 70 proc. uzyskanej kwoty trafi do funduszu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a reszta – do władz lokalnych. Jeśli samochód nie jest własnością kierowcy złapanego na wykroczeniu, zostanie on dożywotnio pozbawiony uprawnień do kierowania pojazdami.

– Jeśli nadmierna prędkość staje się zagrożeniem, potrzebne są surowe sankcje – skomentował rzecznik ruchu ekologicznego Hermann Weratschnig.

– Samochód jest dla wielu ważnym środkiem transportu, ale nie jest zabawką. Jeśli samochód staje się bronią z racji niewłaściwego użytkowania, to ostatecznie w pewnym momencie musi zniknąć – dodał.

Jak argumentował poseł Dietmar Keck z SPOe, tak surowe środki są konieczne, bowiem samo odebranie prawa jazdy nie skutkuje w przypadku kierowców nagminnie przekraczających szybkość, dla których „mandaty są jedynie powodem do dumy”.

– Ich samochody są dla nich święte, odebranie ich to jedyny sposób na uratowanie życia – podkreślił Keck.

W Austrii dozwolona maksymalna prędkość na obszarach zabudowanych to 50 km/h, poza terenami zabudowanymi – 100 km/h, a na autostradach – 130 km/h. Dopuszczalny limit alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila.