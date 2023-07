TYLKO U NAS. Socha usnięta z list Konfederacji? Bosak stanowczo odpowiada na jej insynuacje [VIDEO]

REKLAMA

Krzysztof Bosak, szef koła i współprzewodniczący Konfederacji oraz lider Ruchu Narodowego, był gościem na kanale Tomasza Sommera w serwisie YouTube. Polityk odpowiadał na pytania m.in. o obecność Justyny Sochy na listach Konfederacji.

Prowadząca rozmowę redaktor Najwyższego Czasu!, Marta Markowska, zapytała Krzysztofa Bosaka o usunięcie Justyny Sochy z list Konfederacji. Dziennikarka zauważyła, że taki ruch osłabia pozycję Grzegorza Brauna w prawicowej koalicji.



– Ja nie potwierdzam tych informacji. Listy nie są ustalone. Do końca lipca układamy listy. Trwają rozmowy w radzie liderów, natomiast te rozmowy mają charakter wewnętrzny – mówił poseł Krzysztof Bosak w rozmowie z Martą Markowską.

REKLAMA

Narodowiec powiedział, że nie wie, gdzie nasza dziennikarka znalazła taką informację i przestrzega przed tym, by „wierzyć we wszystko, co napisano w Internecie”.

– Pani Justyna Socha opublikowała taką informację na swoim profilu – odpowiedziała Marta Markowska.

– Ja nie będę tego komentował – stwierdził Krzysztof Bosak. – Tak jak powiedziałem – my zamierzamy tworzyć listy do końca lipca. Te rozmowy są bardzo złożone, bo jest 41 okręgów wyborczy do sejmu i 100 do Senatu. Mamy 3 partie koalicyjne i szereg środowisk, z którymi współpracujemy lokalnych i mnóstwo kandydatów do omówienia. Każda partia zgłasza do tego swoje uwagi, także to są takie rozmowy wieloaspektowe i wielokierunkowe.

Jednocześnie poseł stwierdza, że „zawsze jest tak, że przy każdych wyborach jest tak, że ktoś jest zadowolony, a ktoś nie do końca”.