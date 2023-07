Apel Mentzena. „Tym razem to już naprawdę może być ta jesień”

REKLAMA

Nasza średnia sondażowa za czerwiec to już 13 proc. i cały czas rośnie. (…) Sondaż dla Wirtualnej Polski dał Konfederacji poparcie w wysokości 14,8 proc. Jeżeli dowieziemy ten wynik do wyborów, będzie to oznaczało koniec rządów PiS w Polsce.

To będzie też koniec trwających już 18 lat rządów POPiS. Jeżeli te dwie partie się ze sobą nie dogadają, to po prostu nie będą w stanie stworzyć rządu. Stawka tych wyborów jest olbrzymia, a trudność wyzwania ciężka do opisania.

REKLAMA

Dlatego przestrzegam każdego naszego działacza, sympatyka, wyborcę: jest zdecydowanie za wcześnie na ogłaszanie sukcesu. Na razie jedyne co mamy, to wyniki sondażów. Jedyny istotny wynik, to wynik w dniu wyborów, a do wyborów zostało sporo czasu.

Czeka nas jeszcze kilka miesięcy bardzo ciężkiej pracy. Będziemy robić błędy, potykać się, zaliczać wpadki. Będą ogłaszać nasz koniec, ostateczną kompromitację, upadek i blamaż. Mamy przeciwko sobie wszystkich. Nikt na nas nie czeka z otwartymi ramionami.

Nikt się nie cieszy, że dobrze nam idzie. Zamierzamy naruszyć ich bardzo istotne interesy. Ten układ od lat kradnie miliardy złotych. Na fikcyjnych etatach zatrudniane są dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy osób, spółki Skarbu Państwa oplecione są niezliczoną ilością firemek powiązanych z władzą, które przyssały się i ciągną pieniądze. Do tego najróżniejsze fundusze wydające miliardy złotych. Oni to wszystko mają do stracenia.

Dlatego przez najbliższe miesiące będą robić wszystko, żeby utrzymać władzę. Za pomocą swoich mediów będą kłamać, pisać bzdury, wycinać z kontekstu. Będą robić z nas ludzi, którymi nie jesteśmy, walczyć z propozycjami programowymi, których nie zgłaszamy, pomijać milczeniem propozycje, o których ciągle mówimy. Media kłamią, żeby związani z nimi politycy mogli kraść. I nagle strach im zajrzał w oczy, że może się to skończyć.

Dlatego bardzo potrzebujemy waszego wsparcia. Przekonujcie znajomych i rodzinę. Prostujcie kłamstwa i manipulacje na nasz temat. Następne miesiące to będzie jeden wielki seans nienawiści, mieszany z zamilczaniem. Każda nasza najdrobniejsza nawet wpadka będzie wyolbrzymiana do granic możliwości, a nasze dobre propozycje będą przemilczane. Czerpcie informacje o naszych postulatach z naszych mediów społecznościowych i ze spotkań, a nie z mediów /głównego nurtu/. Bo te nie chcą relacjonować rzeczywistości, chcą ją zakłamać.

Mamy przed sobą wielkie zadanie. Chcemy zmienić Polskę na lepsze. Chcemy odsunąć od władzy Kaczyńskiego i Tuska. To jest olbrzymie wyzwanie, wyzwanie dla całego pokolenia młodych Polaków, a nie tylko dla działaczy jednej partii. Jesteśmy tylko i aż waszymi reprezentantami w polityce. Ale to od was musi wyjść chęć tej zmiany. I ta chęć musi być poparta działaniami. Inaczej to się nie uda. Wszyscy do pracy! Zostało trzy i pół miesiąca do wyborów. Tym razem to już naprawdę może być ta jesień.

Sławomir Mentzen