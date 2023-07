Co czeka Białorusinów, którzy wracają z Polski?

REKLAMA

Reżim Alaksandra Łukaszenki odbiera Kartę Polaka Białorusinom, którzy wracają z Polski na Białoruś. W ten sposób uniemożliwiają im. m.in. powrót do Polski na tych samych zasadach co wcześniej.

O szokującej sprawie pisze The Insider. Medium podaje, że każdy Białorusin, który przekracza granicę polsko-białoruską, by wrócić do ojczyzny, zmuszany jest przez pograniczników do „dobrowolnego” oddania Karty Polaka.

Karta, o której mowa, to dokument wydawany przez Rzeczpospolitą, który informuje o przynależności danej osoby do narodu polskiego. Karta Polaka wydawana jest m.in. Białorusinom i Ukraińcom, którzy mają polskie korzenie.

Dokument ten umożliwia m.in. późniejszy wjazd i pobyt na terenie Polski. Posiadacze Karty Polaka mogą także zakładać działalność gospodarczą w Polsce, wykonywać pracę zarobkową na takich samych zasadach, co obywatele RP oraz przysługuje im szereg innych przywilejów.

Białoruska podziemna organizacja opozycyjna Wiosna informuje, że osobom, które nie chcą oddać swojej Karty Polaka, grożą poważne reperkusje.

– Zdarzają się przypadki, gdy obywatele, przekraczający granicę są wysyłani na „rozmowę” z funkcjonariuszami KGB, którzy żądają „dobrowolnego” oddania „karty Polaka” i napisania stosownego oświadczenia zrzekającego się dokumentu dla konsula – informują przedstawiciele organizacji.

Zdaniem organizacji doszło już do 10. potwierdzonych przypadków takiego postępowania, ale faktycznie taki sytuacji moglo być więcej.