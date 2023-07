Duży marsz dla życia. Manifestowali przeciwko kulturze śmierci

REKLAMA

Irlandzcy działacze pro-life manifestowali przeciwko kulturze śmierci. Inspiracją dla nich było uchylenia wyroku Roe v. Wade w Stanach Zjednoczonych, który przywraca możliwość ochrony życia na poziomie stanowym. W Dublinie zebrało się tym razem ponad 10 tysięcy osób, by domagać się przywrócenia ochrony życia nienarodzonych dzieci w ich kraju.

Tegoroczny marsz sprzeciwiał się dodatkowo, kolejnym pomysłom aborcjonistów, którzy chcieliby jeszcze bardziej „zliberalizować” przepisy dotyczące aborcji. Organizatorzy protestu podkreślili pilną potrzebę zapewnienia kobietom prawdziwego wyboru i możliwości poszanowania i pielęgnacji życia, które w sobie noszą.

Niamh Uí Bhriain, przedstawicielka Institute of Life, mówiła o frustracji i żalu odczuwanym przez wielu obywateli Irlandii z powodu znacznego wzrostu liczby aborcji po jej zalegalizowaniu. Na początku tego roku poinformowano, że w 2022 r. dokonano w Irlandii już ponad 8500 aborcji. Stanowi to wzrost o 27% w stosunku do 2019 r.

„Marsz dla Życia zgromadził szerokie grono zwolenników ochrony życia poczętego. Apelowali do rządu o ograniczenie już niemal masowych aborcji, które postrzegają jako głęboką tragedię dla przyszłości Irlandii.

Ostatnio pojawiły się w tym kraju zakusy zniesienie klauzuli sumienia dla lekarzy, czy trzydniowej refleksji dla ciężarnych kobiet na zastanowienie się przed zabiciem poczętego dziecka. Lewica forsuje też pomysł rozszerzenia czasu aborcji z dowolnego powodu do 6 miesiąca ciąży.

