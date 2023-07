PiS i Koalicja Obywatelska tracą. Konfederacja rośnie i notuje REKORDOWE POPARCIE

REKLAMA

Spada poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej; zyskuje za to Konfederacja, która notuje najwyższe poparcie w historii – wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl.

Jak wynika z najnowszego badania pracowni Estymator minimalny spadek poparcia notują dwie największe siły polityczne w Polsce, czyli rządząca Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska.



Kto wszedłby do Sejmu?

Gdyby wybory odbywały się w tę niedzielę, to na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska, Republikanie) wraz Kukiz’15 zagłosowałoby 34,5 procent wyborców. To spadek poparcia o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do ostatniego badania.

Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) mogłaby liczyć na głosy 30,6 procent uprawnionych do głosowania. Formacja Donalda Tuska również traci poparcie, w tym przypadku jest to spadek o 0,8 p.p.

Na podium umacnia się Konfederacja (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej), która notuje rekordowe poparcie. Na prawicową koalicję głos oddałoby 14,6 procent wyborców, co oznacza wzrost poparcia aż o 1,1 p.p. Do tej pory najlepszym wynikiem Konfederacji, uzyskanym w badaniu innej pracowni, było 14 procent.

Do Sejmu weszłyby jeszcze Trzecia Droga (Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe) z poparciem 11 procent wyborców (wzrost o 0,5 p.p.), a także Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem), na którą zagłosowałoby 7,5 procent uprawnionych (wzrost o 0,2 p.p.). 1,8 procent badanych zadeklarowało zagłosowanie na inne ugrupowanie.

Podział mandatów w Sejmie

Jak takie wyniki przełożyłyby się na miejsca w Sejmie? Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na 188 mandatów, Koalicja Obywatelska na 144, Konfederacja na 61, Trzecia Droga na 45, Lewica na 21, a 1 przypadłby mniejszości niemieckiej.

To oznaczałoby, że nie samodzielnie nie mogłaby rządzić ani Zjednoczona Prawica, ani niemożliwe byłyby ewentualne rządy centro-lewicowej opozycji (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica – w sumie 210 mandatów).

Badanie przeprowadzono w dniach 5-7 lipca 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1034 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować.