Skandal w BBC. Prowadzone jest dochodzenie w sprawie zarzutów o molestowanie wobec prezentera

Żenująca sprawa dla angielskich mediów wybuchła w BBC. Pod naciskiem rządu BBC poinformowało, że prowadzi śledztwo i zawiesza jednego ze swoich prezenterów. Został oskarżony w prasie przez matkę 17-letniego dziecka, że płacił za wysyłanie zdjęć pornograficznych.

Tabloid „The Sun” opublikował w piątek wieczorem zeznania tej matki, oskarżające ważnego prezentera BBC i „gwiazdę” tej stacji, ale nie ujawniając jego imienia i nazwiska. Gwiazda miała zapłacić za przekazane jej zdjęcia pornograficzne kilkadziesiąt tysięcy funtów, wówczas 17-letniemu dziecku. Nie określono czy chodziło o dziewczynkę, czy chłopca.

Według dziennika, rodzina skontaktowała się z BBC 19 maja, aby poinformować ich o sytuacji, ale prezenter pozostawał na antenie jeszcze przez kilka tygodni. Matka interweniowała wyżej, a wreszcie ujawniła aferę innym mediom.

Do dyrektora naczelnego publicznego nadawcy jakim jest BBC, Tima Davie, zadzwoniła w końcu sama minister kultury Lucy Frazer. Po tej rozmowie, BBC poinformowało w oświadczeniu, że „mężczyzna z personelu koncernu został zawieszony”, a grupa „dąży do ustalenia faktów tak szybko, jak to możliwe”.

BBC skontaktowała się także z policją. Prezenter miał w sumie zapłacić nastolatkowi 35 000 funtów. W komunikacie stwierdzono, że „BBC po raz pierwszy dowiedziało się o skardze w maju, ale w ostatni czwartek pojawiły się nowe zarzuty o innym charakterze i skontaktowaliśmy się również z organami zewnętrznymi”.

To kolejny skandal tego typu w mediach brytyjskich. Także w prywatnym kanale ITV, Phillip Schofield zrezygnował ze stanowiska kierowniczego po tym, jak przyznał się do intymnego związku z młodym kolegą, którego w zamian pomagał zatrudnić.

Źródło: France Info/ Daily Mail