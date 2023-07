Skarb odkryty w brzuchu kaszalota

REKLAMA

Hiszpańscy naukowcy szukali przyczyn śmierci wyrzuconego na plażę zwierzęcia, a dostali w swoje ręce bezcenny skarb. Kaszalot wyrzucony na brzeg wyspy La Palma na Wyspach Kanaryjskich stał się obiektem zainteresowania naukowców, którzy chcieli ustalić przyczynę jego śmierci.

Instytutowi Zdrowia Zwierząt i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu w Las Palmas udało się przeprowadzić sekcję zwłok kaszalota. Naukowcy szybko myśleli o problemie z okrężnicą i natknęli się na element, który utknął w jelicie.

„Wyjąłem kamień o średnicy około 50 do 60 centymetrów, który ważył 9,5 kilograma” – wyjaśnił dyrektor instytutu Antonio Fernández Rodriguez. Okazało się, że to ambra. Ambra (Ambergris Tincture) to wydzielina z przewodu pokarmowego kaszalota, która jest prawdopodobnie wynikiem niestrawności lub zaparcia wieloryba. Bryły ambry mają najczęściej rozmiary pięści lub ludzkiej głowy. Mają postać różnokształtnych form o masie 1-20 kg. Ambra może przybierać barwę szarą, żółtawą lub brązową.

Ambra jest wykorzystywana przede wszystkim przy produkcji perfum i jest dość cenna. Utrwala zapachy i dlatego jest niezwykle poszukiwana. Kamień wyjęty z brzucha kaszalota na Wyspach Kanaryjskich może mieć wartość około 500 000 euro.

Bryła była tak duża, że ​​musiała zabić zwierzę – twierdzą naukowcy. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Australia i Indie, handel ambrą jest zabroniony, podobnie jak polowanie na kaszaloty. W tym przypadku Antonio Fernández Rodriguez ma nadzieję, że zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc ofiarom wulkanu Cumbre Vieja, który wybuchł w 2021 roku na La Palmie.

Wulkan spowodował ponad 800 milionów euro szkód. „Prawo jest inne w każdym kraju, ale mam nadzieję, że pieniądze trafią do La Palmy” – mówił naukowiec. Ze sprzedażą skarbu problemu nie będzie.

Ośrodkiem pozyskiwania ambry były m.in. wybrzeża Australii, Nowej Zelandii i Nowej Kaledonii, na której plażach ambra bywa znajdowana szczególnie często. Obecnie naturalna ambra jest niedostępna ze względu na ochronę kaszalotów. W zamian wytwarzane są jej substytuty syntetyczne lub roślinne (m.in. produkty otrzymywane z nasion hibiskusa).

Źródło: Capital