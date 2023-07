Wybory w postsowieckiej republice. Zwycięzca jest raczej znany

REKLAMA

W Uzbekistanie w niedzielę odbywają się wybory prezydenckie. Faworytem jest przedstawiany jako „reformator” Szawkat Mirzijojew. Około 20 milionów Uzbeków wybiera swojego prezydenta w przedterminowym głosowaniu.

65-letni Mirzijojew praktycznie nie ma konkurentów mimo, że o najwyższy urząd w państwie formalnie ubiega się jeszcze trzech innych kandydatów. Mirzijojew powinien spokojnie zostać wybrany, już po raz trzeci, na głowę tego postsowieckiego kraju Azji Środkowej.

REKLAMA

10 000 lokali wyborczych zostanie zamknięte o godzinie 20:00 (17 naszego czasu). Wybory prezydenckie zostały rozpisane przedterminowo w następstwie referendum konstytucyjnego. Zmiany przyjęło ponad 90% wyborców i pozwoliło to prezydentowi ponownie ubiegać się o urząd, którego kadencję wydłużono przy okazji z 5 do 7 lat. Teoretycznie może trwać u władzy do 2037 roku.

Uzbekistan to kraj rolniczy (bawełna) , ale ma bogate złoża gazu. Jest uznawany także za kraj strategiczny, ponieważ graniczy ze wszystkimi innymi państwami regionu, w tym z Afganistanem. Programem wyborczym Szawkata Mirzijojewa jest hasło „bardziej sprawiedliwego Nowego Uzbekistanu”.

Nikt nie ma wątpliwości co do wyniku głosowania. Dziennikarze AFP podawali, że wszyscy Uzbecy, z którymi rozmawiali, twierdzili, że zagłosują na Szawkata Mirzijojewa.

Mirzijojew objął władzę w 2016 r. po śmierci poprzedniego autokratycznego szefa państwa Islama Karimowa. Dokonał szeregu reform politycznych i gospodarczych znosząc niektóre najbardziej drakońskie przepisy swojego poprzednika.

Źródło: AFP/ PAP