Prawda powoli dociera do Ukraińców. „Musimy przyjąć odpowiedzialność za Wołyń” [VIDEO]

Ukraiński dziennikarz Dmytro Borodovoi popularyzuje poprzez media społecznościowe wiedzę o Rzezi Wołyńskiej i apeluje do swoich rodaków, by zaakceptowali trudną prawdę o swojej historii.

Dmytro Borodovoi jest redaktorem naczelny serwisu Gromada24. Dziennikarz za pośrednictwem mediów społecznościowych próbuje uświadamiać swoich rodaków, jaka jest trudna prawda o Rzezi Wołyńskiej.

Redaktor apeluje do Kijowa o wzięcie odpowiedzialności za ludobójstwo, które miało miejsce na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej oraz o umożliwienie ekshumacji ofiar.

W nagraniu zamieszczonym na Twitterze Borodovoi mówi do swoich rodaków o udziale UPA w Rzezi Wołyńskiej, demitologizując tę zbrodniczą organizację.

– Dziś wiele ofiar spoczywa w nieoznaczonych grobach, rozsianych po całej zachodniej Ukrainie. Do dziś niektórzy w Ukrainie odmawiają zaakceptowania tego, co wydarzyło się na Wołyniu i we wschodniej Galicji – mówi dziennikarz na nagraniu.

– Musimy przyjąć odpowiedzialność i pozwolić Polakom odzyskać i pochować swoich zmarłych z godnością i honorem – mówi Borodovoi.

Dziennikarz przypomina, że „po inwazji rosyjskiej 24 lutego my, Ukraińcy, byliśmy świadkami jak Polacy przyjmowali miliony naszych rodaków z otwartymi ramionami i wysyłali ogromną pomoc wojskową i humanitarną dla naszej walki z Rosją”.

– Rosjanie nienawidzą współpracy polsko-ukraińskiej – uważa Borodovoi. – Wiedzą, że jeżeli te dwa narody staną ramię w ramię, imperialistyczny projekt Rosji napotka przeszkodę nie do pokonania i już nigdy nie będzie w stanie zagrozić Europie. Dlatego Rosjanie robią wszystko, co w ich mocy, aby wywołać między nami złą krew.

Dziennikarz uważa, że „Rzeź Wołyńska stała się cennym narzędziem w wojnie hybrydowej Kremla, a fakt, że niektórzy w Ukrainie nie chcą przyznać odpowiedzialności, jak również brak ekshumacji, pomaga rosyjskim propagandystom”.

Na koniec nagrania Borodovoi zwraca się do swoich rodaków po ukraińsku:

– Aby rany mogły się zagoić, a nasze narody naprawdę pojednać, prawda o ludobójstwie na Wołyniu, choć haniebna, trudna i bolesna, musi zostać ujawniona, a polskie ofiary muszą otrzymać godny pochówek.

Należący do Borodovoja serwis Gromada24 również stara się uświadamiać Ukraińców i promuje w języku ukraińskim m.in. wystawy o Wołyniu, które organizowane są w Polsce.

Nie o zemstę a o pamięć, prawdę I pochówek ofiary wołają… pic.twitter.com/jheJLLJgq6 — Dmytro Borodovoi (@BorodovoiDmytro) July 10, 2023

В Варшаве и Вроцлаве открылась бесплатная #выставка „Волынь 1943-2023” „Мы рассказываем о том, что произошло на Волыни в 1943 г., о геноциде, а также о доброте – об украинцах, которые спасали поляков, рискуя собственными жизнями”, – отметил куратор выставки Витольд Шабловски. pic.twitter.com/YaxcHMgjee — Gromada24 (@Gromada24) July 10, 2023