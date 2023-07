Dolny Śląsk. Kobieta pokłóciła się z mężczyzną i ze złości rozebrała się do naga [VIDEO]

REKLAMA

– Masz to, czego chciałeś! – krzyczała kobieta, która pokłóciła się z mężczyzną niedaleko Urzędu Gminy w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Wściekła awanturniczka w emocjach zaczęła rozbierać się do naga.

Do zdarzenia doszło o 3. w nocy w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Jeden z mieszkańców nagrał sprzeczkę pewnej pary, która miała miejsce pobliżu Urzędu Gminy.

Nagrania ujawnił portal mojaolesnica.pl. W materiale wideo widać, jak kobieta kłóci się z mężczyzną, jednocześnie… rozbierając się.

– Rozbieram się do naga! Masz to, czego chciałeś, idźmy do końca – krzyczy kobieta. Później, według relacji portalu, krzyczy, że idzie „na automaty”.

Mężczyzna, z którym kobieta się kłóciła, odpowiadał jej w wulgarny sposób: – Ty je**** ku***. Ty je**** ku***, cw*** – krzyczał.

Próbując uspokoić kobietę, mężczyzna mówił, że „jeszcze nie jest za późno”. Następnie dialog zrobił się jeszcze ciekawszy: – Pomyśl o moim dziecku – prosił mężczyzna z nagrania. – A ty o mojej żonie – odpowiadała kobieta.

W sprawie awanturującej się pary interweniowała policja. Portal mojaolesnica.pl informuje, że od kobiety czuć było alkohol.



– Kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej. Patrol policji doprowadził kobietę do miejsca zamieszkania i przekazał jej matce – ujawniła w rozmowie z portalem st. sierż. Karolina Walczak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.