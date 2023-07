Duda na szczycie NATO w Wilnie: „To jest rozsądne rozwiązanie”

REKLAMA

Obecność zarówno Finlandii, która jest już częścią NATO, jak i Szwecji, która w najbliższym czasie stanie się częścią NATO, wzmacnia Sojusz. Wyrażam satysfakcję i radość z tego powodu, że sprawy idą w dobrym kierunku – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda na szczycie NATO w Wilnie.

Przed rozpoczęciem dwudniowego szczytu polski prezydent wyraził nadzieję, że podczas spotkania zostaną podjęte ważne decyzje dla wschodniej flanki NATO i całego Sojuszu, a także dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy.

REKLAMA

– Będziemy czynili wszystko, żeby zapewnić pokój. W naszym interesie jest to, żeby Rosja opuściła okupowane terytoria Ukrainy, żeby przywrócony został prymat prawa międzynarodowego. Wierzymy, że NATO – jako najsilniejszy sojusz obronny na świecie – wesprze w tym Ukrainę i będzie prowadził skuteczną politykę, która do tego doprowadzi – oświadczył. Podkreślił, że Sojusz powinien wyznaczyć prostą i jasną ścieżkę Ukrainy do NATO.

Duda zwrócił uwagę na konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO w związku z zapowiadaną przez Władimira Putina relokacją taktycznej broni nuklearnej na Białoruś oraz przemieszczenia tam najemników Grupy Wagnera. – To zmienia architekturę bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie NATO. To wymaga dyskusji i decyzji ze strony NATO – dodał.

Zapytany o „zielone światło” dla członkostwa Szwecji w NATO ze strony Turcji, prezydent Duda ocenił, iż „jest to bardzo dobra wiadomość, czekaliśmy na nią do ostatniej chwili”. – Mieliśmy nadzieję, że ta akceptacja jednak będzie, bo to jest rozsądne rozwiązanie – zaznaczył.

– Obecność zarówno Finlandii, która jest już częścią NATO, jak i Szwecji, która – wierzę w to głęboko – w najbliższym czasie stanie się częścią NATO, z całą pewnością ogromie wzmacnia Sojusz Północnoatlantycki, zwłaszcza w tej naszej części Europy, w Europie Środkowej, tu od północy – powiedział prezydent Duda. Wyraził satysfakcję i radość z tego powodu, że „sprawy idą w dobrym kierunku”.

W poniedziałek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przekazał, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził zgodę na przekazanie Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji wniosku o akcesję Szwecji do NATO.

Szwecja i Finlandia złożyły wnioski akcesyjne do NATO w ubiegłym roku w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę. Finlandia dołączyła do Sojuszu w kwietniu bieżącego roku. Wniosek danego kraju musi zostać zaakceptowany przez wszystkich 31 członków NATO.

Na szczyt NATO w Wilnie Polska ma następujące priorytety: wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony wschodniej flanki poprzez zwiększenie stacjonujących na niej sił NATO; zreformowanie Sił Szybkiego Reagowania NATO i zwiększenie ich liczby z 40 tys. do 300 tys. zgodnie z decyzjami podjętymi w Madrycie; utworzenie w Polsce wielokorpusowego dowództwa komponentu lądowego na bazie Dowództwa Operacyjnego; motywowanie wszystkich Sojuszników do zwiększenia wydatków obronnych do poziomu min. 2 proc. PKB.