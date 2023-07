Policja pozwała artystkę za film sugerujący rasizm funkcjonariuszy

REKLAMA

Szefostwo portugalskiej policji oraz działające w jej strukturach związki zawodowe pozwały lizbońską karykaturzystkę Cristinę Sampaio, której film animowany sugeruje, że funkcjonariusze kierują się w swojej pracy niechęcią do imigrantów i rasizmem. Policja pozwała też telewizję RTP, która wyświetliła trwający 30-sekund obraz.

Jak poinformowało w poniedziałek kierownictwo portugalskiej policji (PSP), pozwy są efektem wyemitowanego w telewizji publicznej RTP krótkiego filmu animowanego przedstawiającego policjanta na strzelnicy.

W wyemitowanym w RTP filmie liczba oddanych przez funkcjonariusza strzałów rośnie wraz z pojawianiem się coraz ciemniejszych sylwetek ludzkich, co sugeruje, że kieruje się on rasizmem i niechęcią do imigrantów.

„Ta twórczość obraża nas oraz nie przedstawia rzeczywistości takiej, jaką ona jest” – ocenił w poniedziałek policyjny związek zawodowy SNCC, odnotowując, że dzieło Sampaio wyświetlono też podczas jednego z festiwali muzycznych.

W poniedziałek MSW Portugalii skierowało do władz telewizji RTP oświadczenie z żądaniem wyjaśnienia motywów wyemitowania filmu animowanego, w którym przypisuje się rasizm policjantom.

W odpowiedzi przedstawiciele RTP stwierdzili, że obraz Sampaio jest wyrazem swobody artystycznej, a stacja nie zamierzała przypisywać rasizmu policjantom.