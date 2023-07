Tajemnicze zaginięcie Polki w Londynie. „Pani Renata była bardzo skrytą osobą”

REKLAMA

53-letnia Polka Renata Paluch zaginęła w Londynie. Kobiety szuka polska i brytyjska policja, a także prywatny detektyw.

– Pani Renata była bardzo skrytą osobą – mówi w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” detektyw Bogusława Lubańska.

Polska urodziła się 1970 roku i większość życia spędziła w Rzeszowie, gdzie mieszkała ze swoją matką. W 2015 roku Renata Paluch wyjechała do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych.

Kobieta „po raz ostatni zadzwoniła do matki” w 2018 roku. Organizacja „Zaginieni przed laty” przypomina tę sprawę, gdyż Polka wciąż jest poszukiwana.

Sprawa jest bardzo dziwna. Wynajęta przez rodzinę detektyw skontaktowała się z Kenem – jedynym przyjaciele Renaty, którego kojarzy matka zaginionej.

Problem w tym, że mężczyzna twierdzi, iż w ogóle nie zna Polki. Co więcej, osoby z otoczenia kobiety również nie są zbyt pomocne.

– Normalnie pewną wiedzę o osobach zaginionych detektywi zyskują na podstawie np. ogólnodostępnych informacji albo z tzw. wywiadu: od znajomych, współpracowników czy sąsiadów – mówi detektyw. – W tym przypadku nie ma niczego. Żadnego punktu zaczepienia, którego można by się złapać i za nim podążyć, by dowiedzieć się, co się stało – dodaje.

Policja rozważa dwa scenariusze. W pierwszym kobieta z własnej woli zerwała ze wszystkimi kontakt i zniknęła. Jest to jednak mało przekonująca wersja, bo Renata Paluch pozostawała w dobrych relacjach z matką.

W drugim scenariuszu doszło do jakiegoś przestępstwa. Wciąż jednak nie da się ustalić, jak było naprawdę.