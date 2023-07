Bosak o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego: Będziemy przede wszystkim domagać się informacji

REKLAMA

Będziemy oczywiście obecni na czwartkowej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, oczekujemy sprawozdania ze szczytu NATO w Wilnie oraz o stanie polskich zdolności obronnych wobec faktu przekazywania Ukrainie nowego sprzętu – powiedział w środę PAP szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak.

W czwartek o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego – poinformował w środę w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Dodał, że podczas tego posiedzenia przekaże szersze informacje ze szczytu NATO.

PAP zapytała Bosaka, czy Konfederacja otrzymała zaproszenie na RBN i czy będzie obecna na tym spotkaniu. „Tak, dostaliśmy (zaproszenie), oczywiście będziemy obecni” – powiedział polityk.

Dopytywany, czego oczekuje po Radzie, odparł, że sprawozdania po szczycie NATO w Wilnie.

Pytany był też, jakie stanowisko i postulaty w dziedzinie bezpieczeństwa przedstawi Konfederacja. „Będziemy przede wszystkim domagać się informacji, po pierwsze o stanie wykonania postanowień poprzedniego szczytu, czyli porozumień madryckich. I druga sprawa – o stanie zdolności obronnych wobec faktu przekazywania coraz to nowego sprzętu na Ukrainę” – powiedział Bosak.

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan – MAP). We wtorek przywódcy Sojuszu zdecydowali także o tym, że NATO stworzy trzy regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie: jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szefowie kancelarii prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.