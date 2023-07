Kraje G7 podpiszą porozumienie z Ukrainą

REKLAMA

Kraje grupy G7 podpiszą w środę, przy okazji odbywającego się w Wilnie szczytu NATO, długoterminowe porozumienie z Ukrainą w sprawie jej bezpieczeństwa – zapowiedział w środę brytyjski rząd. Jak oświadczył brytyjski premier Rishi Sunak, może ono „przywrócić pokój w Europie”.

Według komunikatu wydanego przez Downing Street, to pierwszy raz, gdy tak wiele krajów uzgodniło kompleksowe, wieloletnie porozumienie w sprawie bezpieczeństwa o takim charakterze z innym krajem. Ma ono zapewnić Ukrainie więcej sprzętu wojskowego, zwiększyć i przyspieszyć wymianę informacji wywiadowczych oraz wzmocnić wsparcie dla obrony cybernetycznej. Planowane jest rozszerzenie programów szkoleniowych i ćwiczeń wojskowych oraz wsparcie w rozwijaniu ukraińskich zdolności przemysłowych.

REKLAMA

– Nigdy nie możemy dopuścić do powtórzenia się tego, co wydarzyło się na Ukrainie, a ta deklaracja potwierdza nasze zaangażowanie w zapewnienie, że Ukraina nigdy nie będzie narażona na brutalność, jaką Rosja jej wyrządziła. Wspieranie jej postępów na drodze do członkostwa w NATO, w połączeniu z formalnymi, wielostronnymi i dwustronnymi umowami oraz przytłaczającym poparciem członków NATO, wyśle silny sygnał prezydentowi Putinowi i przywróci pokój w Europie – oświadczył Rishi Sunak.

Brytyjski rząd nie sprecyzował, co dokładnie będzie zawarte w porozumieniu, ale spekuluje się, że może ono naśladować umowę obronną między USA a Izraelem. Waszyngton i Tel Awiw zawarły umowę wojskową i technologiczną, aby zapewnić Izraelowi bezpieczeństwo, ale bez gwarancji przyjścia przez USA z pomocą w razie ataku, jaką mają członkowie NATO.