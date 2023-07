To są prawdziwe zmartwienia Polaków [SONDAŻ]

REKLAMA

Z sondażu IBRiS wynika, że medialne tematy, takie jak relokacja imigrantów, niespecjalnie interesują polskich obywateli. Wyborcy jako najważniejsze wskazują sprawy, które dotykają ich bardziej bezpośrednio.

Czym najbardziej martwią się polscy wyborcy? Okazuje się, że nie tym, co najmocniej interesuje dziennikarzy. Być może polscy obywatele lubią czytać o kwestii relokacji imigrantów, ale nie jest to coś, co spędza im sen z powiek.

Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że tym, co najbardziej martwi Polaków, jest drożyzna i skutki inflacji. Taką odpowiedź podało aż 34,8 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu podium znalazło się bezpieczeństwo państwa, o które martwi się 22,4 proc. uczestników badania.

Kolejną sprawą, która interesuje wyborców jest kwestia zdrowia. To odpowiedź, którą wskazało 17,4 proc. osób.

Spoglądając na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie ma co się dziwić, że 11,3 proc. wyborców martwi się wojną na Ukrainie.

Jedynie 5,7 proc. ankietowanych wskazało relokację imigrantów jako problem, który ich martwi.

– Temat, wokół którego PiS stara się zorganizować kampanię, forsując pomysł referendum na temat poparcia polityki rządu w sprawie migracji, angażuje na poważnie garstkę wyborców – komentuje Zuzanna Dąbrowska z „Rzeczypospolitej”.