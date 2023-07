Były mistrz Polski skazany na 12 lat więzienia. „Ciężko pobił poszkodowanego. Poszkodowany zmarł na skutek tego pobicia”

REKLAMA

Na 12 lat więzienia skazał wrocławski sąd w czwartek 52-letniego Krzysztofa J., który był oskarżony o zabójstwo. Sąd zmienił kwalifikację czynu na ciężkie pobicie powodujące śmierć ofiary. Skazany to były zawodnik klubu żużlowego Sparta Wrocław.

Do zdarzenia opisanego w akcie oskarżenia doszło 4 stycznia 2022 r. w kamienicy przy ul. Sępa Szarzyńskiego na wrocławskim Śródmieściu.



Według prokuratury 52-letni Krzysztof J., będąc pod wypływem alkoholu, pobił mężczyznę, który przyszedł do kamienicy. Były żużlowiec miał dwukrotnie uderzyć ofiarę pięścią w twarz. Po tych uderzeniach mężczyzna spadł ze schodów na półpiętro. Krzysztof J. kopał leżącego w głowę i tułów. W konsekwencji pobicia Wiesław P. zmarł.

Oskarżony nie przyznał się do zarzutów wskazując, że to Wiesław P. wszczął awanturę, a jego śmierć to wynik nieszczęśliwego wypadku.

Prokuratura oskarżyła Krzysztofa J. O zabójstwo i wniosła o wymierzenie byłemu żużlowcowi kary 25 lat więzienia. Obrona Krzysztofa J. chciała zaś zmiany kwalifikacji czynu z zabójstwa na spowodowanie ciężkiego uszczerbku i wymierzenie najniższej możliwej kary.

W czwartek Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił częściowo wniosek obrony i skazał Krzysztofa J. na 12 lat więzienia za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który doprowadził do śmierci ofiary pobicia. Skazany ma też zapłacić zadośćuczynienie córce zmarłego oraz wnukom – w sumie 80 tys. zł.

Sąd uzasadniając wyrok podkreślił, że ocenę zdarzeń oparł na zeznaniach trzech świadków, które były spójne i wskazywały, że zamiarem oskarżonego nie było zabójstwo, lecz ciężkie pobicie.

„I oskarżony zrealizował ten zamiar, bo jak wskazuje opis obrażeń ciała ciężko pobił poszkodowanego. Tak ciężko, że poszkodowany zmarł na skutek tego pobicia. I ten skutek obiektywnie był przewidywalny, ale oskarżony tego nie przewidywał” – powiedział sędzia Mariusz Wiązek.

Wyrok jest nieprawomocny. Sąd utrzymał dla oskarżonego tymczasowy areszt z powodu zagrożenia wysoką karą więzienia. Za ciężki uszczerbek powodujący śmierć człowieka grozi od 5 do 25 lat więzienia, a nawet kara dożywocia.

Krzysztof J. to były zawodnik żużlowego klubu Sparta Wrocław. W barwach tej ekipy trzykrotnie sięgnął po drużynowe mistrzostwo Polski w latach 1993-1995.