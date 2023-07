Kim Dzong Un zapowiada dalszą rozbudowę potencjału nuklearnego

REKLAMA

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zapowiedział dalszą rozbudowę bojowego potencjału nuklearnego jego kraju i intensyfikację testów – poinformowały w czwartek północnokoreąnskie media. Kim nadzorował w środę drugi test nowej międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM) zdolnej do zaatakowania kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

– Obecna niestabilna sytuacja, w której bezpieczeństwo Półwyspu Koreańskiego jest w każdym momencie poważnie zagrożone przez wrogie siły, wymaga zintensyfikowania wysiłków wzmacniających nuklearny potencjał odstraszający – powiedział Kim w relacji agencji KCNA.

Zdaniem Associated Press jest to odpowiedź na ostanie działania amerykańskie zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa Korei Południowej.

KCNA przytoczyła wypowiedź Kima po potwierdzeniu przeprowadzenia w środę pomyślnej próby z międzykontynentalnym pociskiem Hwasong-18. Próba została wcześniej wykryta przez Japonię i Koreę Południową.

Hwasong-18 to – jak pisze AP – znajdujący się w fazie prac rozwojowych pocisk ICBM z silnikiem na paliwo stałe, co czyni go trudniejszym do wykrycia niż pociski na paliwo ciekłe. Pierwszy test nowego pocisku odbył się w kwietniu br. Kim nazwał go wówczas najpotężniejszą bronią w jego nuklearnym arsenale.