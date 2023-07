Korwin-Mikke o Rzezi Wołyńskiej: „Straszna prawda jest taka, że…” [VIDEO]

REKLAMA

Założyciel Najwyższego Czasu! i współzałożyciel Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, był gościem redaktora Dominika Cwikły w telewizji wRealu24. Panowie rozmawiali m.in. o stosunkach polsko-ukraińskich.

Janusz Korwin-Mikke chciałby, aby Warszawa realnie patrzyła na stosunki z Ukrainą i trzeźwo oceniała sytuację geopolityczną, w jakiej znalazła się Polska.

– My Polacy przywykliśmy do naszego położenia, że jesteśmy między Niemcami a Rosją. Musimy zrozumieć: jesteśmy między Niemcami a Ukrainą, a nie między Niemcami a Rosją. To jest zasadnicza zmiana geopolityki – przypomniał poseł Konfederacji.

Korwin-Mikke przypomniał, że na Ukrainie istnieją nacjonalistyczne siły polityczne, które wysuwają roszczenia terytorialne w stosunku do Polski. Na szczęście mają one niewielkie poparcie, choć poseł twierdzi, że Hitler także nie miał od razu większości.

Ukraina w NATO?

Dominik Cwikła zapytał swojego gościa, czy popiera przyjęcie Ukrainy do struktur NATO.

– Nie [popieram przyjęcie Ukrainy do NATO]. O ile popieram przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej, bo chcę rozwalenia Unii Europejskiej, więc jak wejdą do Unii to ją rozwalą, więc oczywiście trzeba Ukrainę przyjąć do Unii Europejskiej. Natomiast do NATO absolutnie nie, bo to jest ryzyko wojny z Rosją. Przynajmniej nie w tej chwili – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

Poseł Konfederacji zauważył, że „NATO jest coraz bliżej Moskwy”. Zdaniem polityka, może to prowokować Rosję.

– Rosjanie się po prostu panicznie boją. Oni tego nie mówią, ale się panicznie boją – uważa polityk.

Korwin-Mikke o Rzezi Wołyńskiej

Janusz Korwin-Mikke wypowiedział się także na temat Rzezi Wołyńskiej. – Straszna prawda jest taka, że gdy na przykład hitlerowcy mordowali Polaków, to nie było dlatego, że Niemcy nienawidzili Polaków. Po prostu państwo niemieckiego chciało mieć lebensraum prawda i nie dbało o to. Jeśli sowiecie mordowali Polaków, to dlatego, że nie chcieli stać się dobrymi komunistami. Jeżeli Rosjanie zajęli Polskę, to było imperium, to nie było dlatego, że Rosjanie nas nienawidzą, prawda. […] Natomiast Ukraińcy nas rżnęli z prawdziwą nienawiścią. To była czysta nienawiść narodowa – stwierdził polityk.