„Mroczne widmo”. Tak TVN24 straszy Konfederacją. Politycy dziękują stacji za reklamę [VIDEO]

W środowy wieczór widzowie TVN24 mogli obejrzeć przerażający doprawdy materiał poświęcony Konfederacji pod tytułem „Mroczne widmo”. Prawicowi politycy, w związku z tym, dziękują w mediach społecznościowych stacji za reklamę.

Konfederacja w ostatnim czasie rośnie w siłę i regularnie, w każdym kolejnym sondażu, notuje dwucyfrowe poparcie. We wszystkich trzech przeprowadzonych w lipcu badaniach prawicową koalicję poparło od 14,5 do 14,7 procent badanych.

W środę w programie „Czarno na białym” w TVN24 opublikowano materiał „Mroczne widmo”, który ostrzega przed Konfederacją. Od samego początku towarzyszyła mu budząca grozę muzyka. W zapowiedzi programu możemy przeczytać taki opis:

„Mówią o wolności i niskich podatkach. Są niechętni Unii Europejskiej i mniejszościom seksualnym. Deklarują żarliwą wiarę w Boga i chętnie piją piwo, wznosząc okrzyki o «wielkiej Polsce». To Konfederaci – zbiór poglądów i idei, który łączy jedno – chęć przejęcia władzy”.

Jest to na tyle szokujące, że nikogo nie zaskakuje. Z założenia przecież partie polityczne działają właśnie po to, by zdobyć władzę. W samym materiale nie zawarto praktycznie żadnych nowych informacji, ale odpowiednio połączono to, co już wiadomo.

Portal dorzeczy.pl opisując materiał stwierdza, że „w programie padają zarzuty o radykalizm, a także hipokryzję. Autorzy programu wskazują, że Konfederacja kreuje się na katolickie ugrupowanie, podczas gdy Janusz Korwin-Mikke przez dłuższy czas ukrywał, że miał drugą rodzinę”.

Nie mogło oczywiście zabraknąć słynnego wniosku ws. aborcji do Trybunału Konstytucyjnego, który podpisali wszyscy Konfederaci. Pojawiły się budzące popłoch w mainstreamie wypowiedzi Grzegorza Brauna z konwencji programowej partii. Był także crème de la crème, czyli słynna „piątka Mentzena”, która do znudzenia przypominana jest w mediach głównego nurtu.

Jednym z podnoszonych w materiale wątków był… zakaz nagrywania na „piwie z Mentzenem”. Kamera TVN24 została podczas takiego spotkania zasłonięta przez dwóch mężczyzn, a kiedy w kadrze praktycznie nic nie widać słychać wznoszone przez nie wiadomo kogo toasty, m. in. „za Polskę bez pedałów!”.

Być może właśnie dlatego na piwie z @SlawomirMentzen jest głoszony zakaz nagrywania. Już wkrótce w @tvn24CnB przyjrzymy się… @KONFEDERACJA_ pic.twitter.com/Hrl9NRFcbg — Artur Warcholinski (@awarcholinski) July 11, 2023

Co poza tym? Przerwany wykład prof. Jana Grabowskiego przez Grzegorza Brauna, zgrana płyta w postaci zarzutów o rzekomą prorosyjskość, a także wejście na scenę podczas ubiegłorocznego Kongresu partii KORWiN, Janusza Korwin-Mikkego. Temu ostatniemu wydarzeniu towarzyszyła piosenka będąca przeróbką utworu „neofaszystowskiej kapeli”.

Sentyment do Rosji @JkmMikke jest znany. Lubi też nawiązywać „anegdotycznie” do Hitlera. Ale żeby wykorzystywać przeróbkę neofaszystowskiej kapeli na konwencji partyjnej @Nowa_Nadzieja_? #Konfederacja pic.twitter.com/cxXz0eMd4A — Artur Warcholinski (@awarcholinski) July 12, 2023

To jednak wszystko nic, w porównaniu z tym, że Konfederacja zakończyła swoją ostatnią konwencję przy dźwiękach piosenki zespołu AC/DC. „Swoją konwencję Konfederacja skończyła przy dźwiękach piosenki 'Autostrada do piekła’!” – kpi, załączając fragment materiału, sekretarz krajowy Nowej Nadziei, Krzysztof Rzońca.

Swoją konwencję Konfederacja skończyła przy dźwiękach piosenki „Autostrada do piekła”! pic.twitter.com/DuyoDYZEuu — Krzysztof Rzońca (@KrzysztofRzonca) July 12, 2023

Konfederaci dziękują TVN24

Program TVN24, mający w założeniu wzbudzić przerażenie widmem rządów Konfederacji, która umacnia się w sondażach, wywołał jednak rozbawienie w środowiskach wolnościowych, narodowych i tradycjonalistycznych. Przedstawiciele ugrupowania, jak i sama partia na Twitterze, podziękowali stacji telewizyjnej za dobrą reklamę.

„Czyli mówicie, że po kilkumiesięcznym (kilkuletnim?) śledztwie TVN na temat Konfederacji, najmocniejszym zarzutem ujawnionym w finale reportażu jest piosenka „AC/DC – Highway to Hell” na konwencji? Bo hell = piekło? Wniosek: nic na nas nie mają” – napisano na profilu Konfederacji.

Czyli mówicie, że po kilkumiesięcznym (kilkuletnim?) śledztwie TVN na temat #Konfederacja, najmocniejszym zarzutem ujawnionym w finale reportażu jest piosenka „AC/DC – Highway to Hell” na konwencji? Bo hell = piekło? 😅🤦 Wniosek: nic na nas nie mają 😉https://t.co/tXVYQYZeUB — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) July 12, 2023

Z kolei poseł Janusz Korwin-Mikke napisał tak: „TVN prawie w ogóle nas nie zaprasza, pomija i zamilcza. Jednak przyznać trzeba, że jak już coś o nas zrobią, to mucha nie siada! Ja już raz podziękowałem stacji TVN za pomoc w historycznym sukcesie, kiedy wchodziliśmy do PE. Na jesieni będę musiał podziękować znowu”.

TVN prawie w ogóle nas nie zaprasza, pomija i zamilcza. Jednak przyznać trzeba, że jak już coś o nas zrobią, to mucha nie siada! Ja już raz podziękowałem stacji TVN za pomoc w historycznym sukcesie, kiedy wchodziliśmy do PE. Na jesieni będę musiał podziękować znowu. — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) July 13, 2023

„Naszym psychofanom i agentom wpływu w TVN24, za zaangażowanie w promocję Konfederacji udzielam pochwały w rozkazie dziennym 😉 egzemplarz pojedynczy, do wglądu w kancelarii tajnej” – napisał z kolei prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

„Tak, jesteśmy dla was Mrocznym Widmem. Wyrzucimy na śmietnik historii PiS, PO, TVP i TVN” – napisał Sławomir Mentzen, który już przed programem stwierdził, iż „patrząc na to, co zapowiada na wieczór TVN, to zgodzić się trzeba ponownie z Robertem Mazurkiem, że od dziennikarzy głupsi są tylko aktorzy”.

Tak, jesteśmy dla was Mrocznym Widmem. Wyrzucimy na śmietnik historii PiS, PO, TVP i TVN :) — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) July 12, 2023

Patrząc na to, co zapowiada na wieczór TVN, to zgodzić się trzeba ponownie z Robertem Mazurkiem, że od dziennikarzy, głupsi są tylko aktorzy. — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) July 12, 2023