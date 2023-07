Zadecydowali: w szkołach i w automatach już TEGO nie kupisz

REKLAMA

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, czyli tzw. energetyków, osobom do 18. roku życia – w placówkach oświatowych i w automatach. Zrezygnowano z zakazu reklamy i promocji.

Za nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym głosowało 278 posłów, przeciw było 12 osób, wstrzymało się 162.

Zgodnie z projektem, zakazana ma być sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny: osobom poniżej 18 roku życia, na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty, a także w automatach.

W trakcie prac nad ustawą argumentowano, że wśród młodzieży spożywającej napoje energetyzujące występują powikłania sercowo-naczyniowe i zaburzenia ze strony układu krążenia.

I pod pretekstem walki o zdrowie młodzieży znów dochodzi do socjalistycznego kuriozum: to posłowie decydują co wolno, a czego nie wolno pić innym.