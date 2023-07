36-latek wjechał w pomnik Zełeńskiego. Policja go przesłuchuje, a miasto zapowiada odbudowę [FOTO]

REKLAMA

Estońska policja zatrzymała mężczyznę, który staranował samochodem piaskowy pomnik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w mieście Torva na południu kraju – podała w piątek telewizja ERR.

– Kierujący samochodem 36-latek został znaleziony i jest przesłuchiwany przez policję – powiedział przedstawiciel estońskich służb porządkowych.

REKLAMA

Lokalne media dotarły do zapisu ulicznych kamer, które zarejestrowały moment zniszczenia pomnika Zełenskiego. Samochód najpierw ominął instalację, by chwilę później wrócić i z „dużą siłą” uderzyć w figurę ukraińskiego prezydenta. Samochód został porzucony, a w jego wnętrzu znaleziono butelki po alkoholu.

Władze miasta zapowiedziały prace mające zrekonstruować zniszczony pomnik.

👀 A thoughtful Estonian drove his car into a monument to Zelensky, which had been made out of sand & manure by the residents of the town of Tõrva.

The frightened driver abandoned the car and fled. Last year premier minister Kaja Callas came to this, ahem, monument to meditate… pic.twitter.com/l31wPWd0Ik

— WWIIDaughter7 (@WWIIDaughter7) July 13, 2023