Bunt rosyjskiej propagandy? Media coraz śmielej krytykują władzę. „Mam wrażenie, że ktoś…” [VIDEO]

W ostatnim czasie w rosyjskich mediach coraz częściej pojawia się krytyka polityki Kremla i nawet najbardziej zatwardziali propagandyści zaczynają zadawać niewygodne pytania.

Po buncie Prigożyna coś zmieniło się w rosyjskich mediach i coraz częściej można tam uświadczyć krytyki władzy. Wciąż jest takich przypadków mało jak na demokratyczne standardy, ale jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie pomyślałby, że może się tam pojawić jakakolwiek krytyka.

W ostatnim czasie po raz kolejny miało miejsce małe tąpnięcie w rosyjskiej telewizji i do za sprawą dziennikarza, który do tej pory był zatwardziałym propagandystą.

Siergiej Mardan nie wytrzymał, gdy po raz kolejny miał zmieniać narrację ws. buntu Grupy Wagnera, Jak zauważył dziennikarz – zryw prywatnej armii Jewgienija Prigożyna był najpierw przedstawiany jako groźna dla bezpieczeństwa państwa rebelia i zdrada Rosji, a teraz mówi się o tych wydarzeniach jak o zwykłym „marszu”, jakby to była jedynie manifestacja.

To samo dotyczy kursu rubla. Władza zapewnia, że nic złego się nie dzieje, a za władzą powtarzają to ośrodki propagandy, ale ludzie odczuwają na własnej skórze, że to kłamstwo. Mardan nie wytrzymał i wprost stwierdził, że Moskwa próbuje oszukiwać Rosjan.



– Mam takie wrażenie, że ktoś robi z nas idiotów – stwierdził na wizji. Dotychczasowy propagandysta zadał nawet prowokujące pytanie: – Wierzycie im?

Russian propagandist Mardan suspects that Russian authorities are not telling their nation the whole truth about Prigozhin's rebellion – authorities used to call it "an armed mutiny", now it's a march. Russian central bank claims the events had no impact on the dollar exchange… pic.twitter.com/Vp8NxZlioL

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 12, 2023