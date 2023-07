Konfederacja zbliża się do 20 procent poparcia. Nowy SONDAŻ i kolejny rekord poparcia

REKLAMA

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Zjednoczona Prawica; Konfederacja notuje kolejny wzrost poparcia i sukcesywnie zbliża się do 20 procent – wynika z sondażu Social Changes przeprowadzonego dla portalu wPolityce.pl.

„Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych, zrealizowany przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, potwierdza, że Konfederacja naprawdę złapała silną falę: partia Mentzena, Bosaka i Brauna wciąż zyskuje, i notuje rekordowo wysoki poziom poparcia. Tracą zarówno PiS, jak i KO. Słabnie także Lewica” – podaje portal.

Według badania chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 35 proc. badanych (spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem), na Koalicję Obywatelską zamierza zagłosować 29 proc. badanych (spadek o 1 p.p.); na trzecim jest miejscu Konfederacja, która notuje rekordowe 16 proc., (wzrost o 2 p.p.). Z kolei Lewica może liczyć na 7 procent poparcia (spadek 2 p.p.).

Polska 2050 zachowuje swoje poparcie – 5 proc., na Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 4 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.). Kukiz‘15 może liczyć – tak jak tydzień temu – na 1 proc. poparcia, Porozumienie – też na 1 proc. (wzrost o jeden punkt proc.)

O 5 punktów w porównaniu z poprzednim badaniem spadła deklarowana frekwencja, która obecnie wynosi 61 proc.

Wzrost poparcia dla Konfederacji

Największy wzrost poparcia notuje Konfederacja, która sukcesywnie zbliża się do 20 procent. O możliwości takiego scenariusza pisaliśmy na okładce aktualnego numeru „Najwyższego Czas-u”. Taka możliwość staje się realna, co pokazuje m.in. sondaż IBRIS, z którego wynika, że „«sufit Konfederacji to 21 proc»”.

Rok temu, w czerwcu, Konfederacja ledwie przekraczała próg wyborczy ze średnią sondażową na poziomie 5,7 procent. Po upływie dwunastu miesięcy średnia ta wzrosła dwukrotnie i wynosiła 11,4 procent. Tymczasem początek wakacji pokazuje dalszy wzrost poparcia dla prawicowej koalicji, na którą w różnych badaniach chce głosować od 14,5 do 16 procent respondentów.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 7 do 10 lipca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1076 osób.