Pięć formacji w Sejmie. Konfederacja trzecią siłą. Kolejny wysoki wynik prawicowej koalicji [SONDAŻ]

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w niedzielę, to swój głos na Konfederację oddałoby 15,7 proc. respondentów. To kolejny tak wysoki wynik tej formacji w ostatnim czasie.

Z badania wynika, że wciąż na pierwszym miejscu utrzymuje się PiS z poparciem rzędu 35,1 proc. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Oddanie głosu na tę formację zadeklarowało 27,4 proc. badanych. Trzecią siłą jest natomiast Konfederacja z poparciem 15,7 proc.

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, w Sejmie znalazłaby się także „Trzecia Droga”, czyli PSL i Polski 2050. Na tę listę swój głos chciałoby oddać 10,8 proc. respondentów.

Nad progiem wyborczym znalazła się także Nowa Lewica, na którą chciałoby zagłosować 9,4 proc. ankietowanych.

Do Sejmu nie weszłaby natomiast uwzględniona w sondażu AgroUnia. Jej wynik to dokładnie 0,0 proc.

1,6 proc. badanych nie wie, na kogo odda swój głos.

W sondażu zbadano także frekwencję. Jeśli wybory odbywałyby się w najbliższą niedzielę, wówczas wyniosłaby ona 53,3 proc. Do urn natomiast nie poszłoby 41,5 proc. respondentów. Niezdecydowanych w tej kwestii jest 5,2 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET. Badanie odbyło się w dniach 10-11 lipca 2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1 000 osób.