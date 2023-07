Pijany próbował zdawać egzamin na prawo jazdy. Poprawnie wykonał zadanie na placu

REKLAMA

Szczecińscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę, który próbował zdać egzamin na prawo jazdy. 47-latek w wydychanym powietrzu miał blisko promil alkoholu. W przeszłości stracił już prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Patrol szczecińskiej drogówki został skierowany na interwencję do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. Mężczyzna, który podchodził do egzaminu na prawo jazdy miał być nietrzeźwy. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie stanu trzeźwości 47-letniego mężczyzny i okazało się, że wydmuchał on blisko promil alkoholu.

„Badany kierujący sam przyznał się, że pił wczoraj wieczorem piwo. Uważał, że jest trzeźwy i może uczestniczyć w egzaminie państwowym na prawo jazdy” – przekazała Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

„Obecny na miejscu egzaminator potwierdził, że kierujący zdążył wykonać na placu manewrowym zadanie cofania po łuku drogi, wykonał go poprawnie i wtedy to egzaminator wszedł do pojazdu i wyczuł od mężczyzny woń alkoholu” – dodano.

Mężczyzna został przewieziony na komisariat. Już wcześniej szczecinianin stracił prawo jazdy za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Za popełnione przestępstwo odpowie teraz przed sądem.