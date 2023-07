Będą mówić, że to klimat, bo zrobiło się ciepło. Nawet do 35 stopni Celsjusza, a może i więcej

REKLAMA

W sobotę będzie upalnie w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o wysokich temperaturach w sobotę i niedzielę, które mają wynieść nawet do 35 stopni Celsjusza, a może i więcej. Fanatyczni wyznawcy globalnego ocieplenia, będą nas przekonywać, że to właśnie jest efekt naszych działań. Kiedy jest chłodniej to mówią, że to tylko pogoda, więc za kilka dni to już nie będzie globalne ocieplenie tylko pogoda, bo ma się ochłodzić.

Dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska powiedziała PAP, że weekend będzie upalny. Termometry w całym kraju będą wskazywały ok. 30 stopni, a na zachodzie 35 stopni. „Mogą być miejsca, gdzie termometry wskażą nawet 37 stopni” – dodała Łapińska.

W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia, które obowiązują praktycznie w całej Polsce. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 12 w sobotę do godz. 20 w niedzielę.

Łapińska poinformowała, że w sobotę będzie pogodnie, bez deszczu i gorąco w całym kraju.

Temperatura maksymalna tylko na krańcach wschodnich może wynieść 27 stopni Celsjusza. Nad morzem i w centrum będzie 31 stopni, a na zachodzie 35 stopni, a lokalnie 37.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

W nocy będzie pogodnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Na zachodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, na wschodzie 17-19 stopni, do 21 stopni na zachodzie.

Synoptyk poinformowała, że termometry wskażą tam 21 stopni przez zaledwie, dwie, trzy godziny. „Przeważnie przez całą noc będzie od 22 do 24 stopni. Tej nocy nie da się odetchnąć” – dodała Łapińska.

Wiatr będzie słaby, umiarkowany południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni.